¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û11·î17Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¥¢¥×¥Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¤æ¤á¤Ã¤Á¤ò´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡¡¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï31ºÐ¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Î»ä¤Î´é¤À¤è¡¡¤³¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖËè½µÌÚÍË21»þ¤Ë¹¹¿·¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤è¤í¤í¤ó¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤È¤¤¤¤¤Í¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ø¤À¤ì!?¤³¤ÎÈþ¿Í!?¡Ù¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¤é¤æ¤á¤Ã¤Á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤¤ì¤¤¡Á¡×¡Ö¤¯¤Ã¤½¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÄ»È©¡×¡ÖTWICE¤«¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥í¡¼¥ë»ß¤á¤¿¤é¤æ¤á¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¹¤®¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
