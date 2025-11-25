加護亜依（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/25】元モーニング娘。の加護亜依が11月24日、自身のInstagramを更新。前日に大和高田さざんかホールで開催された「加護亜依born奈良〜25年目のただいま」のオフショットを公開し、反響が集まっている。

【写真】37歳元モー娘。「最高のスタイル」貴重なアイドル衣装姿

◆加護亜依、アイドル衣装で美背中＆美脚披露


加護は「25年目のただいまになっちゃったけどみんなの愛のおかげであいぼんここに立てたよ」とつづり、写真を投稿。白の大きなリボンを背中に付け、ミニスカートに黒いロングブーツを合わせた衣装では、美しい背中と、スラリとのびた脚を披露している。

◆加護亜依の投稿に反響


この投稿に「最高のスタイル」「めちゃくちゃ可愛い」「凱旋ライブおめでとう」「素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

