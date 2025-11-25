サーティワン×ゴディバ、2度目のコラボ 本格ショコラの新作フレーバーや限定サンデーなど登場
【モデルプレス＝2025/11/25】サーティワン アイスクリームでは、ゴディバ ジャパンとのコラボレーション企画「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス - 」を、2025年11月28日（金）から12月26日（金）まで開催。新作フレーバーをはじめ、サンデーやシェイク、アイスクリームケーキなど、クリスマスシーズンを彩るチョコレートづくしのラインナップが展開される。
期間：2025年11月28日（金）〜12月26日（金）
◆ゴディバ監修ならではの本格フレーバー
昨年に続き2回目のコラボレーションとなる今年は、新作フレーバーとして「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」が登場。食感と苦みが特徴のカカオニブを混ぜ込んだビターチョコレートアイスクリームと、ベルギー産チョコレートを使用したホワイトチョコレート風味アイスクリームをミックスし、そこに、サーティワン初となるバニラビーンズ入りのバニラリボンを合わせた。
ビターとホワイト、2種類のチョコレートに芳醇なバニラリボンが絡み合う、三位一体になった特別感のあるおいしさだ。注文時には限定のコラボロゴ入りスリーブで提供されるなど、プレミアム感を高める演出も光る。
また、新作フレーバー「マリアージュ デュ ショコラ」と、好きなアイスクリームを組み合わせられる「ゴディバ ダブル」も登場。高級感あふれるロゴ入りカップで提供される。「キャラメルリボン」や「ジャモカアーモンドファッジ」との組み合わせがおすすめだ。
◆チョコを楽しみ尽くす「プレミアムショコラサンデー」
イートイン限定のワッフルコーンと、テイクアウト可能なダブルカップの2種類で展開される「- ゴディバ監修 -プレミアムショコラサンデー」。
ゴディバ監修のプレミアムチョコレートソースをはじめ、カカオ分70％のハイカカオチョコレートキューブ、サクサク食感のココアパイ、ロゴ入りチョコレート、ホイップクリームを贅沢にトッピング。仕上げのココアパウダーに至るまでチョコレートを堪能できる仕様となっている。
◆初登場のプレミアムなシェイク
初登場の「- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ」は、牛乳にゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをミキシングし、ホイップクリームにカカオの風味豊かなカカオニブ、さらにカカオ分70％の苦みのあるハイカカオチョコレートをのせ、ココアパウダーとゴディバ監修チョコレートソースをかけた一杯。深く上品なチョコレートの味わいが楽しめる。
◆ホームパーティーを彩るテイクアウト商品
自宅でのクリスマスシーンに向けた商品も充実している。「ゴディバ×サーティワン バラエティボックス」は、新作フレーバーを含むアイスクリームを持ち帰ることができる限定ボックスだ。
また、約3人分の量を持ち帰りできる「オリジナルデザインプレパック」や、2色のチョコレートホイップとアーモンドでデコレーションされた「マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ」と、様々なシーンに寄り添うラインナップが展開される。（modelpress編集部）
■Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス -
期間：2025年11月28日（金）〜12月26日（金）
