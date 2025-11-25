ボリショイ劇場で行われたコンサートに出席したプーチン大統領＝12日、ロシア首都モスクワ/Getty Images/File

（CNN）ロシアのプーチン大統領は24日、トルコのエルドアン大統領と電話協議を行った。クレムリン（ロシア大統領府）が公表した電話会談の記録によれば、プーチン氏は、ウクライナでの戦争をめぐり、米国が提示した「和平案」の一つが「原則として、最終的な平和的解決の基礎となり得る」との見方を示した。

発表によると、プーチン氏とエルドアン氏は米国の和平案について協議した。プーチン氏はロシア側が検討した案が、米アラスカ州で8月に行われた米ロ首脳会談での議論に沿ったものだと述べたという。クレムリンはまた、「ウクライナ危機の政治・外交的解決に向けたロシアの関心が改めて確認された」とした。

クレムリンはこれより前、スイス・ジュネーブで行われた米国とウクライナの和平協議の結果について公式な情報を入手していないとも述べていた。

これはクレムリンが米国が当初提示した28項目からなる和平案に言及した可能性がある。米国が明らかにした和平案では戦争終結の代わりに領土の割譲や軍隊の規模の制限、北大西洋条約機構（NATO）への不参加など、ウクライナにとって「レッドライン（越えてはならない一線）」と見なされる要求が盛り込まれていた。

トルコ大統領府の声明によれば、エルドアン氏はプーチン氏に対し、トルコがこれまでと同様に、関係国の直接的な接触を促し、地域における永続的な和平への道を開くあらゆる外交的取り組みや計画に貢献する用意があると伝えた。

ロシアとウクライナの代表団はこれまで、直接の和平協議をトルコ・イスタンブールで複数回行ってきたものの、戦争終結に向けた進展はほとんどみられていない。