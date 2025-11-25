兒玉遥（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/25】元HKT48で女優の兒玉遥が11月24日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆兒玉遥、美脚ショット公開


兒玉は「GOETHE（ゲーテ）1月号 発売中」とつづり、ライフスタイル誌「GOETHE」（幻冬舎）の撮影時の写真を投稿。白のノースリーブワンピースを合わせた大人っぽいコーディネートを披露し、大胆なスリットから覗くスラリとした美しい脚が際立っている。

◆兒玉遥の投稿に反響


この投稿に「漂う色気」「綺麗で美しい」「美女発見」「可愛い」「素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

