兒玉遥、大胆スリットから美脚スラリ「漂う色気」「綺麗で美しい」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】元HKT48で女優の兒玉遥が11月24日、自身のInstagramを更新。撮影オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元HKT48「漂う色気」大胆スリットから美脚見せ
兒玉は「GOETHE（ゲーテ）1月号 発売中」とつづり、ライフスタイル誌「GOETHE」（幻冬舎）の撮影時の写真を投稿。白のノースリーブワンピースを合わせた大人っぽいコーディネートを披露し、大胆なスリットから覗くスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に「漂う色気」「綺麗で美しい」「美女発見」「可愛い」「素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
