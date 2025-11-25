アップルは「MacBook」や「iPad」の廉価版と「iPhone 17e」を2026年の春にリリースすると報じられています。

↑手元のアップル製品、全部新しくしちゃう？（画像提供／Jonathan Francisca／Unsplash）

廉価版MacBookは13インチディスプレイを搭載し、「iPhone 16 Pro」と同じ「A18 Pro」チップを搭載。また、価格が699ドル〜899ドル（約11万円〜14万円※）と比較的に手ごろなことも特徴です。本体カラーはシルバー、ブルー、ピンク、イエローの4色が用意されているとみられています。

※1ドル＝約156円で換算（2025年11月25日現在）

一方、iPhone 17eは、「A19」チップと1800万画素のセンターステージカメラ、独自開発のモデムチップ「C1」を搭載。その他のスペックは「iPhone 16e」と同等になる見込みですが、ディスプレイ上部のノッチが廃止され、「ダイナミックアイランド」に移行するという噂もあります。

廉価版iPadは、チップを「A18」にアップグレードし、人工知能機能「アップルインテリジェンス」に対応。なお、最近はDDRメモリが大幅に値上がりしていますが、アップルの場合は強力な調達力により、その影響は受けないと言われています。

近日は円安の影響もあり、MacBookの価格もますます高騰しています。そんな中登場する廉価版MacBookは、かなり人気の製品となりそうです。

Source: MacRumors

