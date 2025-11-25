23日、パリのパルク・デ・プランスで行われた仏プロサッカーリーグ1のル・アーヴル戦。前半29分、パリ・サンジェルマンの李康仁（イ・ガンイン、24）は左足で先制決勝ゴールを決めた。テレビ中継画面には映っていなかったが、李康仁がカメラに向かって右手の手のひらを差し出すパフォーマンスをしていたことがファンが現場で撮影した映像で確認された。

14日、大田（テジョン）で行われた韓国代表とボリビア代表のサッカー試合当時、李康仁が手を握って入場したエスコートキッズの少女ファンとの約束を守ったのだ。当時、李康仁は先筋萎縮症を患うイ・チェウォンさん（14）を気遣ってチームメートと位置を変えて一番後ろに移動し、手を握ってゆっくりと歩きながらグラウンドに入ってきた。

ボリビア戦が終わった後、大韓サッカー協会とスポンサーのKTが2人の対面を準備し、李康仁がケーキを持ってサプライズ登場した。チェウォンさんは李康仁の肖像画を描くほど熱烈なファンだ。

チェウォンさんはハイファイブの動作をしながら「ゴールを決めた後にカメラにこのようにすれば、私がテレビの前でこのようにしたい」と願いを伝えた。李康仁はこれにうなづき、実際に手のひらを合わせて練習も終えた。李康仁はチェウォンさんへの願いとして「次も必ず健康な姿でまた試合を見に来ること」と伝えた。

李康仁が幼児期に出演したバラエティー番組「ナララ・シュットリ」の映像を楽しんで見たというイ・チェウォンさんは、当時の李康仁の3つの願いが「国家代表、チャンピオンズリーグ優勝、ワールドカップ（W杯）優勝」だったが、このうち2つが叶ったと話した。すると李康仁は「成し遂げたいという思いがあり意志があったので自ずと叶った。チェウォンさんも願いがあれば必ず叶うと思う。だから絶対にあきらめずにいつも頑張ってほしい」と激励した。大韓サッカー協会のユーチューブは「願いは自身を支える力になる。そしてここにサッカーによって花を咲かせた願いがある」と伝えた。

韓国代表の日程を終えてフランスに戻ると、李康仁は今季初ゴールを決めてチェウォンさんとの約束を守った。李康仁は試合後、自身のSNSにパフォーマンスの写真を載せ、「ホームで勝利して約束を守った。本当にありがとう」とコメントした。チェウォンさんの父も「チェウォンとの約束を守ってくださったことに心から感謝しています。チェウォンも力強くパフォーマンスをしながら幸せな時間を過ごしました。忘れられない思い出がまたできたことに感謝します」と伝えた。

昨年のアジアカップ中に孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）ともみ合いになった李康仁はグラウンドの内外で成熟した。最近、所属チームのパリ・サンジェルマンで3試合連続で攻撃ポイントをマークした。太極マークを付けてもガーナとの評価試合で決勝ゴールをアシストするなど事実上エースに急浮上した。今年アジアサッカー連盟（AFC）今年の国際選手賞にも選ばれた。