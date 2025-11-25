チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける「メリーチョコレートカムパニー」から、ポケモンたちをイメージしたバレンタインギフトが2026年も登場！

「ポケモン meets メリーチョコレート」と題し、ポケモンをイメージしたこだわりの新作チョコレート8種がラインナップされます☆

メリーチョコレートカムパニー「バレンタインスイーツ」ポケモン meets メリーチョコレート2026

スケジュール：

予約受付開始日：2025年12月23日（火）予約受付店舗：メリーチョコレート公式オンラインショップ出荷予定：2026年1月中旬より順次発売日：2026年1月中旬より順次販売店舗：全国百貨店の対象店舗

「メリーチョコレート」がポケモンと出会い誕生した、オリジナルのチョコレート「ポケモン meets メリーチョコレート」

2026年はポケモンたちをドット絵で表現し、懐かしさの中にも新しさを感じるデザインに仕上げられています。

ポケモンたちと冒険に出かけたくなるようなパッケージの中には、ポケモンをイメージしたこだわりのチョコレートをアソート。

伝説のポケモン缶セットやアソートボックス、チョコクッキー入りポーチなど全8種類がラインナップされます☆

くさタイプ・ほのおタイプ缶

価格：1,944円（税込）

内容量：計80g（各40g）

くさタイプ・ほのおタイプのポケモンたちを描いた「くさタイプ・ほのおタイプ缶」

くさタイプのポケモン、フシギダネとその進化形フシギソウ、フシギバナ、ほのおタイプのポケモン、ヒトカゲとその進化形リザード、リザードンを円柱缶にデザインし、アーモンドチョコレートといちじくチョコレートを詰めたチョコレート缶です。

みずタイプ・でんきタイプ缶

価格：1,944円（税込）

内容量：計80g（各40g）

みずタイプのポケモンとでんきタイプのポケモンを缶にデザインした「みずタイプ・でんきタイプ缶」

みずタイプのポケモン、ゼニガメとその進化形カメール、カメックス、でんきタイプのポケモン、ピチューの進化形、ピカチュウ、ライチュウを円柱缶にデザインし、クランベリーチョコレートとペカンナッツチョコレートをアソートしています。

アソートボックス（メタモン）

価格：1,512円（税込）

内容量：6個入

毎年人気のアソートボックスシリーズに、新たにメタモンが仲間入り。

シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションしたかわいらしいチョコレートが詰め合わせてあります。

アソートボックス（ポケモン集合）

価格：6個入 1,512円（税込）

コダック、ヤドン、ヤドラン、カビゴンなどおなじみのポケモンたちが集合。

シンプルで愛らしい缶のデザインに、それぞれポケモンをイメージしてデコレーションしたかわいらしいチョコレートがセットされています。

伝説のポケモン缶セット

価格：8個入 2,160円（税込）

2026年の伝説のポケモン缶セットにはホウエン地方のカイオーガ、グラードン、レックウザと、シンオウ地方のディアルガ、パルキア、ギラティナが登場。

それぞれのポケモンをイメージしたチョコレートが詰め合わせてあります。

チョコクッキー入りポーチ（イーブイフレンズ）

価格：8個入 1,980円（税込）

モンスターボール型のチャームが付いた「チョコクッキー入りポーチ（イーブイフレンズ）」

イーブイとその進化形であるブラッキーやグレイシア、ニンフィアたちを表裏でデザインしたポーチに、チョコクッキーが入っています。

ゴーストタイプ ブックボックス

価格：2,160円（税込）

内容92g（16枚）

重厚感のあるムラサキ色のブック型ボックスにゴーストタイプのポケモンをデザイン。

モンスターボールや枠には箔を使用し高級感漂うパッケージに仕上げられています。

でんきタイプ ボックス

価格：1,620円（税込）

内容量：10個入

コーラ味とレモンスカッシュ味のはじけるキャンディ入りチョコレートを詰めた「でんきタイプ ボックス」

ピカチュウやプラスル、マイナン、デデンネなどのでんきタイプポケモンがデザインされたボックスにも注目です。

ポケモンたちをイメージしたこだわりの新作バレンタインチョコレート全8種類がラインナップ。

メリーチョコレートカムパニー「ポケモン meets メリーチョコレート2026」は、2025年12月23日より予約受付開始です☆

※画像は全てイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピカチュウたちを詰め合わせたバレンタインスイーツ！ポケモン meets メリーチョコレート2026 appeared first on Dtimes.