俳優の吉沢亮（31）が主演、横浜流星（29）共演の映画「国宝」（李相日監督）の興行収入が24日までに173.7億円を突破し、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」（2003年公開、173.5億円）を超えて邦画実写で歴代1位になったと東宝が発表した。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。吉沢、横浜を始め、黒川想矢、越山敬達、田中泯、渡辺謙の役者陣が吹き替えなしで挑んだ歌舞伎シーンにも話題沸騰。邦画実写としては22年ぶりの100億円を突破し、第98回米アカデミー賞国際長編映画賞日本代表に決定。空前の社会現象となっている。

5月にはカンヌ国際映画祭「監督週間」部門、6月には上海国際映画祭インターナショナル・パノラマ部門カンヌエクスプレス、9月には米アカデミー賞の前哨戦ともいわれる第50回トロント国際映画祭Special Presentation部門や釜山国際映画祭に出品。10月にはタイ・バンコク国際映画祭でクロージング作品として上映された。配給した数多くの作品がアカデミー賞にノミネートされてきた映画配給会社「GKIDS」によって、26年の北米公開も決定しており、日本が誇る「国宝」が続々と世界中を熱狂に包み込んでいる。