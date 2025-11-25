¥¦½Ð¿È¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éV¡¡¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡¢»ëÄ°Î¨20¡¦0¡ó¡ªË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç½Ö´ÖºÇ¹â22¡¦9¡ó¡¡
¡¡NHK¤Ç23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬20¡¦0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï22¡¦9¡ó¡£¸á¸å5»þ40Ê¬¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£Àî¡Ë¤È²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯11·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú°ÊÍè¡£Âç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤¬¾®·ë¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢20¡¦5¡ó¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏË¾ºÎ¶¤òÀ©¤·¡¢12¾¡3ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î½é¤ÎÀ©ÇÆ¤Ç¾ì½ê¸å¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×14¾ì½ê¤Ï»Ë¾å1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ³ä¤Ç¤ÏÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤òÆâÌµÁÐ¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏË¾ºÎ¶¤òÁ÷¤êÅê¤²¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¿³È½Éô¤Ï¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡£26Æü¤Ë¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È½é¤ÎÂç´ØÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£