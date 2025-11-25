ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、２６年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を表明した。

これを受け、侍ジャパン・井端弘和監督が以下のコメントを発表した。

「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。ＷＢＣ大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」

２３年のＷＢＣでは大谷、ダルビッシュらメジャー組がチームをけん引し、世界一に貢献。今年９月、井端監督はＭＬＢに所属する日本人選手についてＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」を通じてオファー。１１月１７日、「（返答を）待っている状態」と語っていた。

メジャー組の出場を巡り不透明な状況が続いていたが、大谷が先陣を切って出場を表明。ＷＢＣ連覇へ、大谷を中心としたメンバー選考にも注目が集まる。