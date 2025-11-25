ラーメンに餃子がついて「500円」、人気の「郡山ブラック」がワンコインで食べられる
ラーメンチェーンの「幸楽苑」は、ブラックフライデーに合わせた2025年11月28日（金）より、本社のある郡山市のご当地らーめん「郡山ブラック」を500円で販売する。期間は、2025年11月28日（金）、29日（土）、30日（日）の三日間限定。※文中価格は全て税込表記
郡山ブラックフェア開催
「郡山ブラック」は、濃口醬油やたまり醤油などを使用した、漆黒のスープが印象的な醬油ラーメン。見た目にもかかわらず、まろやかな味わいが特徴。令和5年には、「国内の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化」とする「100年フード」として、文化庁に認定されたという。
今回も素らーめんと餃子がセットになった「郡山ブラック素らーめん餃子セット」とともに、特別価格の500円で販売するという。
しっかりとした旨みとコクが感じられるスープ〈キャンペーン商品情報〉
●郡山ブラック
価格
・500円
・販売期間
2025年11月28日（金）〜11月30日（日）の3日間限定
郡山ブラック
・対象店舗
幸楽苑 全店
●郡山ブラック素らーめん餃子セット
・価格
500円
・販売期間
2025年11月28日（金）〜11月30日（日）の3日間限定
・対象店舗
幸楽苑 全店
郡山ブラック素らーめん餃子セット