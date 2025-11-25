¿´ÀÞ¤ì¤Æ1Ç¯¤ÇÉÂ±¡¤òµî¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Îµï¾ì½ê¡É
¿·Â´¤ÇÇ°´ê¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë²á¹ó¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¤è¤ê1Ç¯¤ÇÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿Y¤µ¤ó¡£´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î¿¦¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«ÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ì¤ë¡ÖÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼Ã»´üÎ¥¿¦¤ò·èÃÇ¤·¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤Î¥ê¥¢¥ë
¨¡¨¡¤Þ¤º¤Ï´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Y¤µ¤ó¡§¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤³¤í¡¢ÁÄÊì¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¡ÖÉÂµ¤¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢ÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îµ¿Ìä¤¬¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¡¦¹â¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ö¤ì¤º¡¢ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì´Ç¸îÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÙ¶¯¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤¯¤Ë4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Î¼Â½¬¤¬¤Ä¤é¤¯¡¢Ä«7»þ¤«¤é16»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç´Ç¸î»Õ¤ÎÊä½õ¶ÈÌ³¡¢µ¢Âð¸å¤ÏÌëÃæ¤Î2»þ¤Þ¤ÇµÏ¿¤ÈÍ½½¬¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö¤¬¤ä¤Ã¤È¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ïー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£Ìµ»ö¤Ë´Ç¸î»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤ÎÆþ¿¦Àè¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤È±ï¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤¨¡¢³Ø¹»·ÏÎó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç³Ø¤«¤é¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬ÀÑ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Æþ¿¦¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²Ê¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®»ù²Ê¤òÂè°ì´õË¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¼Ô¤¬Â¿¤¯Æþ¤ì¤º¡¢ÂèÆó´õË¾¤À¤Ã¤¿µßµÞ²Ê¤ËÇÛÂ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½Å¾É¼Ô¡¢¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Î¿Í¡¢¤¬¤óËö´ü¤Î´µ¼Ô¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ï¤º¤«¿ô¹Ô¤¯¤é¤¤¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤Ã¤«¤¯µßµÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç§Äê´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¾®»ù´Ç¸î¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯²¼¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÀÎ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Æü¶Ð¤Î¤¢¤È¤âºÎ·ì¤ÎÎý½¬¤äµÏ¿¤Ç»Ä¶È¤¬7»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÆü¤â¤¢¤êÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂÅï¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Î¾É¾õ¤äÉÂµ¤¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤äÊÙ¶¯¤¹¤ëÉéÃ´¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ü¤Î1¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢»ä¤è¤êÁá¤¯Ìë¶ÐÃ´Åö¤äÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢ÀèÇÚ¤«¤é»ä¤Ë¡Ö¤Þ¤ÀY¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌë¶Ð¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦LINE¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯Á÷¿®Àè¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤«¤é¤â½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÈÌ³Ãæ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÁáÂà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢µÙ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Ç¸î»ÕÄ¹¤ä2Ç¯ÌÜ¤ÎÀèÇÚ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿É¸ý¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Ï»ä¤ÈÆ±´ü¤òÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö1²ó¼êËÜ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ë²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡×¤Ê¤É¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡Âè¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀÅ©½àÈ÷¤Ç¤¹¤é¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿À²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¦¤Ä¾õÂÖ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢µÙ¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÀº¿À´Ç¸î¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤ÈÁ´¤¯µ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡µÙ¿¦Ãæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¿¦¤·¤¿1¥ö·î¤Î´Ö¡¢¿¦¾ì¤ËÌá¤ë¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÌá¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Æþ¿¦¤«¤é11¥ö·îÌÜ¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¾®»ù´Ç¸î¤Ø¤Î¤«¤«¤ï¤ê¡É¤ò¼´¤ËÅ¾¿¦³èÆ°
¨¡¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¤Î¿¦¾ìÃµ¤·¤ò¿Ê¤á¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÂ±¡¤ÎÎÀ¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼Â²È¤¬ÃÏÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¢¤é¤º¡¢Í§¿ÍÂð¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾®»ù´Ç¸î¤Ë¤«¤«¤ï¤ë2¤Ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ÆÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢±þÊç¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤Þ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÆâÄê¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¼Ò¤º¤Ä¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±à¤«¤éÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Î©¤Á¾å¤²¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï±àÄ¹ÀèÀ¸¤ä¤Û¤«¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì·Ð¸³10Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÝ°éÌ¤·Ð¸³¤Î»ä¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÊÙ¶¯¤ä½àÈ÷¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÌÀÜ¤ÇÊÝ°é»Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢YouTube¤äLINE¤Î¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤Î¶ÈÌ³¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¤Ï³Æ±à¤Ë1¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î´Ç¸î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¤Þ¤ÞÆþ¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¤¼Ô¤Ê¤·¡¢1¿Í¿¦¼ï¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤ËÊÝ°é±à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÝ°é¶ÈÌ³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂç¤¤¯Áê°ã¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢´Ç¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£Ã´Ç¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥±¥¢¡¢ÉÂ±¡ÉÕ¤Åº¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ·ò¤À¤è¤ê¤ÎºîÀ®¤ä±àÆâ¤Î´¶À÷ÂÐºö¡¢¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤Ê¤É¤Î¹Ö½¬¤Î¼Â»Ü¤È¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Y¤µ¤ó°Ê³°¤Ë¤â´Ç¸î»Õ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤¨¡¢»ä1¿Í¤Ç¤¹¡£Æþ¿¦Á°¤Ï´Ç¸î»Õ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°Ç¤¼Ô¤â¤ª¤é¤º¡¢±àÄ¹¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¼þ¤ê¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¡Ö°ÊÁ°¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±à¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÇ¯¤Ë¿ô²ó¡ÖÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¤Î²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂ¾±à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Ì¤·Ð¸³¤Ç°ì¿Í¿¦¼ï¤Î´Ä¶¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÝ°é¶ÈÌ³¤È´Ç¸î¶ÈÌ³¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ°é¶ÈÌ³¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¹ç´Ö¤Ë´Ç¸î¶ÈÌ³¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò¤À¤è¤ê¤ÎºîÀ®¤äÊÝ·ò»ØÆ³ÆâÍÆ¤Î¹Í°Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç»öÌ³ºî¶È¤Î»þ´Ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂçÂÎ°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¶ÐÌ³³«»Ï»þ´Ö¤Ï7»þ¤È9»þ30Ê¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏÆÍÁ³µ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¶ÈÌ³¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤¤¤ë±à»ù¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤«¤é¡¢¡ÖÅ¾¤ó¤Ç·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«»Ø¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È±à»ù¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿µßµÞÂÐ±þ¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤â±àÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤µ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Ç¯¤Ç¼¤á¤Æ¤â¼¡¤¬¤¢¤ë¡×
¨¡¨¡ÊÝ°é±à´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤È¡¢ÊÝ°é»Î¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤é°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢±àÄ¹ÀèÀ¸¤Ë¡ÖÊÝ°é»Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢´Ç¸î»Õ¤Ï°¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤É¤¦ÎÉ¤¯¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤«¤é»ëÅÀ¤¬°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿¦¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡Á°¿¦¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÂ±¡¤ÇÍ½Â¬¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤¸¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ë±à¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ö±à»ù¤¬´ù¤Î³Ñ¤ËÌÜ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Þ¤ÞµÞ¤¤¤Ç±à¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢±þµÞ½èÃÖ¤ÈÉÂ±¡¤Î¼êÇÛ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¸½¾ì¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢ÎäÀÅ¤µ¤À¤±¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Æþ¿¦¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó·ù¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÂ±¡¶ÐÌ³»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ªµëÎÁ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¶È¤Ï·î2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÇÆ¯¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯Æ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ÀÕÇ¤´¶¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤â¿®Íê¤·¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ç¸î»Õ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î»ØÆ³¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ê¤É¤âÇº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼êÀö¤¤ÊýË¡¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£¸å¡¢»Å»ö¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÝ°é¶ÈÌ³¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÊÝ°éÍýÏÀ¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢ÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢Àº¿À´Ç¸î¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¼«Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö1Ç¯¤Ç¼¤á¤Æ¤â¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÃ»´üÎ¥¿¦¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢Âà¿¦¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¶á¤¯·èÃÇ¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¼Ù¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤È¤¤Ï¤¹¤°ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ï°åÎÅ¿¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æº£¸å¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£