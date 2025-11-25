北斗晶、韓国の大型ビジョンを鑑賞「噂以上に凄かった」

タレントの北斗晶が24日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と訪れている韓国で、話題の大型ビジョンを訪れたことを報告した。

この日、北斗は旅行最終日の夜に「韓国の新世界デパートの大型ビジョンの映像が凄いと話題になっていたので…ラストナイトの日に少し歩いて脚を伸ばして見ました〜」と報告。「これが、これが噂以上に凄かった〜」と感動した様子でコメントした。

さらに、映画『バックトゥーザ・フューチャーII』のワンシーンを思い出したといい「未来では、街の映画館の宣伝ビジョンの映像が飛び出して見えてね」「2025年の現在 街のビジョンは、あの映画の世界と同じように本当に画像が飛び出すように、鮮明に見えるようになっていた」「凄い時代になったもんだ」と感慨深げにコメント。「これを見たさに三回転くらい、寒い中外で待って膀胱炎になりそうだったー」「3回見たから、もう大満足」と、夢中になったことを明かした。

最後に、街のイルミネーションにも心惹かれたといい「いくつになってもこのキラキラには嬉しくて、心ときめきます」とコメント。「付き合わされてるだけでも2人で見れて良かったね〜パパ」と佐々木に呼びかけ「そろそろ我が家も頑張って飾らないとね〜男たちが」とつづり、ブログを締めくくった。