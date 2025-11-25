「やきとり屋とりどーる」関西で22年ぶり新店舗 吹田に誕生
「丸亀製麺」などを手がけるトリドールホールディングス傘下のトリドールジャパンが展開する「やきとり屋とりどーる」の22年ぶりとなる関西新店舗「やきとり屋とりどーる吹田店」が、19日にオープンした。
【写真】おいしいヤツ…「やきとり屋とりどーる吹田店」のイメージ
「やきとり屋とりどーる」は、トリドールホールディングスの原点ともいえる創業業態。1985年に兵庫県加古川市で開業した焼鳥居酒屋「トリドール3番館」が前身で、ここからトリドールグループの歩みが始まった。現在、大阪・兵庫に店舗展開している。
鶴見緑地店では最大2時間待ち（※2025年10月時点）となるほどの人気で、さらなる出店を望む声に応えて「吹田店」のオープンに至った。国内9店舗の展開となる。
ボックス席26卓、座敷6卓を備えた、全156席。季節メニューで人気の「炭火炙り焼き」が吹田店限定でグランドメニューに登場する。
店舗名：やきとり屋とりどーる吹田店
所在地：大阪府吹田市山田西4丁目1-20
営業時間：
＜平日＞
ランチ 11:00〜14:30 （ラストオーダー14:00）
ディナー 17:00〜22:30（ラストオーダー22:00）
＜土日祝＞
ランチ11:00〜14:30 （ラストオーダー14:00）
ディナー 16:00〜22:30（ラストオーダー22:00）
※持ち帰りは11:00〜22:00
定休日：不定休
席数：全32卓 156席 ※年内はご予約不可。年明けより順次、予約受付開始
駐車場：あり
テイクアウト販売：あり ※完売次第終了
定番商品例
炭火焼鳥各種 170円〜
肉汁焼売 1個 150円
もも一枚焼（タレ） 590円
もも唐揚げ 4個 550円、6個 750円、12個 1390円
だし巻き 650円
鶏釜めし 820円
ランチメニュー一例
吹田店限定！鶏だし 鍋焼うどん 単品 790円 ／たまご落とし 890円／小ごはん付＋100円
もも一枚焼重（温玉・ダシ・お新香付） 一枚 990円／一.五枚 1190円／二枚 1490円
焼売唐揚げ定食 1,090円
特上親子丼定食 790円
【写真】おいしいヤツ…「やきとり屋とりどーる吹田店」のイメージ
「やきとり屋とりどーる」は、トリドールホールディングスの原点ともいえる創業業態。1985年に兵庫県加古川市で開業した焼鳥居酒屋「トリドール3番館」が前身で、ここからトリドールグループの歩みが始まった。現在、大阪・兵庫に店舗展開している。
ボックス席26卓、座敷6卓を備えた、全156席。季節メニューで人気の「炭火炙り焼き」が吹田店限定でグランドメニューに登場する。
店舗名：やきとり屋とりどーる吹田店
所在地：大阪府吹田市山田西4丁目1-20
営業時間：
＜平日＞
ランチ 11:00〜14:30 （ラストオーダー14:00）
ディナー 17:00〜22:30（ラストオーダー22:00）
＜土日祝＞
ランチ11:00〜14:30 （ラストオーダー14:00）
ディナー 16:00〜22:30（ラストオーダー22:00）
※持ち帰りは11:00〜22:00
定休日：不定休
席数：全32卓 156席 ※年内はご予約不可。年明けより順次、予約受付開始
駐車場：あり
テイクアウト販売：あり ※完売次第終了
定番商品例
炭火焼鳥各種 170円〜
肉汁焼売 1個 150円
もも一枚焼（タレ） 590円
もも唐揚げ 4個 550円、6個 750円、12個 1390円
だし巻き 650円
鶏釜めし 820円
ランチメニュー一例
吹田店限定！鶏だし 鍋焼うどん 単品 790円 ／たまご落とし 890円／小ごはん付＋100円
もも一枚焼重（温玉・ダシ・お新香付） 一枚 990円／一.五枚 1190円／二枚 1490円
焼売唐揚げ定食 1,090円
特上親子丼定食 790円