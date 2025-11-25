全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、11月27日から12月3日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は11月26日から12月2日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜能登・大阪/関西線、大阪/伊丹〜大分・熊本・宮崎線、札幌/千歳〜稚内・函館・秋田線、長崎〜五島福江線、沖縄/那覇〜宮古線

・5,500マイル

東京/羽田〜稚内・釧路・広島・岩国・鳥取・高松・高知・佐賀・大分線、大阪/伊丹〜秋田・新潟・鹿児島線、名古屋/中部〜札幌/千歳・秋田・鹿児島線、札幌/千歳〜岡山線、福岡〜小松線、沖縄/那覇〜鹿児島線

・6,500マイル

東京/羽田〜沖縄/那覇線

・7,500マイル

東京/羽田〜宮古線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。