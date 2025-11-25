お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。意外な休日の過ごし方を明かした。

この日はMEGUMI、グローバルボーイズグループ「INI」後藤威尊と佐野雄大とともに出演。休日の過ごし方について話が及ぶ中、あんりは「私はほんとに寝るのが本来好きなんですよ。だから自分1人だと絶対に寝るを選んじゃう。でも、1日空いた休みを寝るに使っちゃうと、次の仕事のために使っているような気がして、逆に休んだ気にならなくて。仕事のため、みたいな。だから私も外に出たくて」とした。

その上で「私の場合は1人じゃ絶対出られないんですよ。寝るという誘惑に負けてしまうので」とあんり。「あらかじめ、いろんな人に、何人かにLINEを送っておくんですよ。“この日休みなので、助けてください”と。“私を外に出してください”っていう。で、テーマパークとか遊びに行ったりとかの予定（作る）。時間とかスケジュールは私は全然（こだわりは）なんですけど、とにかく外せない用事を入れる。友達のはドタキャンできないなとかで」と話した。

これには、MEGUMIも「まあね、こっちから助けてって言ってるんだからね」と苦笑。あんりは「だから絶対に外に出ないといけない要件を作ります」とした。