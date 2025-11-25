「幸せってこういうこと」西山茉希、12歳＆9歳娘との添い寝ショットに「美しい寝顔」「すてき」の声！
モデルの西山茉希さんは11月24日、自身のInstagramを更新。娘たちとの添い寝ショットを公開しました。
【写真】西山茉希、12歳＆9歳娘との添い寝ショット公開！
この投稿にファンからは、「幸せってこういうことを言うんだろうなぁ。すてき」「美しい寝顔」「可愛い おやすみなさい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「姉妹と暮らす景色」西山さんは「母12年目。まだまだ通過点ですが、0歳の命の種から共にした姉妹と暮らす景色を、楽しくお話させてもらいました」とつづり、3枚の写真を投稿。娘たちと添い寝する様子を公開しました。西山さんを中心に、娘たちが寄り添うようにくっついて眠っており、西山さんは幸せそうな表情を浮かべています。親子のあたたかさが感じられるショットです。
「姉妹かと思いました」西山さんは日常ショットを多数公開しています。11日の投稿では、「甘えん坊が、甘えさせてくれた 9歳の成長記録」とつづり、娘におんぶされる姿を披露。コメントでは、「すっごく幸せですよね」「子どもの成長には驚かせられますね」「姉妹かと思いました」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
