『キング・ザ・ランド』出演の女優コ・ウォニ、今年初めに離婚していた…結婚生活2年で終止符「合意のもと決定」【全文】

女優のコ・ウォニが離婚した。

11月25日午前、所属事務所ゴーストスタジオの関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「コ・ウォニが慎重に悩んだ末、今年初めに結婚生活を終えることで合意したことを確認した」と公式立場を示した。

続けて「双方合意のもと決定した事項であるだけに、憶測報道や虚偽事実の流布などは控えていただきたい」とし、「コ・ウォニは今後も俳優として良い姿をお見せするため最善を尽くす予定なので、温かい応援をお願いしたい」と伝えた。

コ・ウォニは2010年、CMを通じて芸能界デビュー。その後、『花たちの戦い -宮廷残酷史-』『星になって輝く』『最強配達人〜夢みるカップル〜』『ウラチャチャ My Love』『コッパダン〜恋する仲人〜』『キング・ザ・ランド』など多数のドラマで活躍してきた。

彼女は2022年10月、年上の実業家と結婚したが、結婚から2年で別々の道を歩むことになった。

現在はU-NEXTでも配信中のドラマ『次の人生はないから』に出演中だ。

ゴーストスタジオが発表したコ・ウォニの離婚に関する公式コメント全文は以下の通り。

こんにちは。ゴーストスタジオです。

本日報道された当社所属俳優コ・ウォニに関するニュースについて、公式立場をお伝えします。

コ・ウォニが慎重に悩んだ末、今年初めに結婚生活を終えることで合意したことを確認しました。

結婚式の後、婚姻届は提出していない状態であり、相手側と十分な対話を経て、互いに別々の道を歩むことを決定したことをご報告いたします。

双方合意による決定であるだけに、憶測報道や虚偽事実の流布などは控えていただきますよう、丁重にお願い申し上げます。

コ・ウォニは今後も俳優として良い姿をお見せするため、変わらず最善を尽くす予定ですので、あたたかい応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）