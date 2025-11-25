浅田舞、胸元ざっくり＆美脚のぞくドレス姿披露「女神のよう」「素敵すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が11月24日、自身のInstagramを更新。エレガントなコーディネートを披露し、反響が集まっている。
【写真】37歳元フィギュア選手「女神のよう」胸元ざっくりドレス姿
浅田は「『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに参加しました」とつづり、写真を公開。黒い長袖ジャケットの下には黒い胸元が深く開き、すらりとした脚がスリットからのぞく黒のロングドレスを合わせている。
この投稿に「美しさが更新され続けてますね」「黒が似合う」「素敵すぎる」「笑顔が可愛い」「女神のよう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元フィギュア選手「女神のよう」胸元ざっくりドレス姿
◆浅田舞、胸元ざっくり＆美脚披露
浅田は「『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに参加しました」とつづり、写真を公開。黒い長袖ジャケットの下には黒い胸元が深く開き、すらりとした脚がスリットからのぞく黒のロングドレスを合わせている。
◆浅田舞の投稿に反響
この投稿に「美しさが更新され続けてますね」「黒が似合う」「素敵すぎる」「笑顔が可愛い」「女神のよう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】