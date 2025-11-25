石森璃花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/25】櫻坂46の石森璃花が11月24日、自身のInstagramを更新。オーストラリアでのガーリーなコーディネートを公開し、美しい脚を披露した。

【写真】櫻坂46メンバー「絵になる」美脚際立つガーリーコーデ

◆櫻坂46石森璃花、ガーリーコーデで美脚披露


石森は羊と本の絵文字を添え、オーストラリアでの写真を公開。大きな花の飾りがついたニットのヘッドドレスに白いレース素材のアウターというガーリーなコーディネートで真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。

◆石森璃花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「天使」「コーデ可愛すぎる」「脚綺麗すぎ」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】