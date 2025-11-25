ボーイズグループNCT DREAMが17日に発売した6枚目のミニアルバム「Beat It Up」が、24日に発表された韓国のハントチャート週間アルバムチャートで100万枚を超える売り上げを記録した。ハントチャートは、韓国の音楽チャートで、加盟店で実際にCDが販売された枚数を集計する「売上ベース」のチャート。

NCT DREAMは、10連続ミリオンセラーを記録した。英国音楽専門マガジン「CLASH」は「NCT DREAMが、最も得意な、すべての要素を隙間なく盛り込んだ完成度の高い作品だ。チームのアイデンティティーと音楽的強みが最も鮮明に現れ、デビュー当初から続いてきたNCT DREAMだけのエネルギーと、成熟した感性が精巧に凝縮されている」と評価した。

米マガジン「EUPHORIA（ユーフォリア）」は「6つのトラックを追いかけていると、いつの間にか強烈なフックを一緒に叫んでおり、また別の瞬間には叙情的なバラードに自然に心が傾く。K−POP代表グループらしい完成度で音楽ファンの期待を完璧に満たすアルバム」と絶賛した。

「Beat It Up」は、同名のタイトル曲を含む全6曲で構成されている。