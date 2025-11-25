【AZ-03EX ムラサメライガー オリジナルカラー】 予約開始：12月 発売日・価格：未定 「T-SPARK ZONE」流通限定商品

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-03EX ムラサメライガー オリジナルカラー」を12月に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「ゾイドジェネシス」に登場する「AZ-03 ムラサメライガー」のオリジナルカラー仕様を、40年の歴史を経て培われた最新の技術を搭載し、外観造型そして内部構造に至るまで一切の妥協を許さない。ゾイドごとに設定したテーマを元に、「再構築」・「洗練」・「練磨」が内包されたムービングキットの究極の姿を具現化する最高峰ブランド「ADVANCED Zi（アドバンスドズィー）」より商品化するもの。

今回「ゾイド」の公式Xアカウント「ゾイド【公式】」にて本内容が発表され、「AZ-03 ムラサメライガー」とは異なるカラーリングのムラサメライガーを確認できる。

(C)ＴＯＭＹ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

※画像は一部彩色、加工をしています。