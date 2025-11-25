男性が心底「めんどくさい」と思う女性９パターン
どんなに美人な女性でも、行動ひとつで男性から「仲良くするのをやめよう」とためらわれてしまうこともあるようです。では、どんな女性が男性に嫌悪感を抱かれるのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「男性が心底『めんどくさい』と思う女性９パターン」を紹介します。
【１】都合が悪くなるとすぐ泣いたり、女を武器にする女性
「泣けばいいと思うな！」（30代男性）など、ご都合主義な女性の行動にズルさを感じる男性もいるようです。何かあるごとに泣くような、話し合いの場が持てない女性は男性に「分かり合えない」と関係構築を諦められかねないので、注意したほうが良さそうです。
【２】真面目すぎてささいなことでもダメ出しや説教をしてくる女性
「冗談だっつーーの！」（20代男性）など、いちいち正論を言ってくる女性に「堅苦しい」と男性は気が休まらないようです。「○○くんと一緒に笑いたいからお笑いを勉強しなきゃ！」などの努力を見せると、そんな真面目さもカワイイと好印象を抱く男性は多いでしょう。
【３】会うと必ず愚痴を聞かされる女性
「俺をはけ口にしないで！」（20代男性）など、つねにネガティブな女性とは「もう会いたくない」と思うようです。我慢できないときは「聞いてもらってスッキリした。この話はもう二度としないね」と笑顔で締めくくると、前向きな印象を残せるかもしれません。
【４】機嫌が悪いことを周りにアピールする女性
「社会人として疑う行動」（30代男性）など、気分に任せて、周りに気を使わせる女性の態度に嫌気がさす男性は多いようです。イラつきなどをどうしても抑えきれない場合は「今日こんな気分だから迷惑かけたらゴメン」など先に伝えておくことが得策かもしれません。
【５】自分の意見を言わないくせに「No」だけはいっちょ前な女性
「『やだやだ』って子供かよ！」（20代男性）など、男性の提案を否定するくせに代案を提示してこない女性の態度に、男性は呆れるようです。「私、優柔不断だから少し時間ちょうだい！」など伝えつつ、きちんと意見を伝える努力をすると大きな気持ちで待ってくれるかもしれません。
【６】仕事中でも構わず電話やメールをしてくる女性
「人の都合を考えてほしい」（20代男性）など自分のことしか考えていない身勝手な行動に「この子との将来はキツいな」と考える男性もいます。どうしても伝えたいことがある時は、男性の仕事が終わりそうな時間に「お疲れ様」などねぎらいの言葉をかけたうえで連絡すると良いかもしれません。
【７】彼女でもないのにボディタッチを頻繁にしてくる女性
「誰でも惚れると思うな」（30代男性）など、なれなれしいスキンシップは「遊び慣れた女性の恋愛テクニック」と疑心暗鬼になる男性もいるようです。ついついボディタッチしてしまったときは「あ！ ごめんなさい」など照れた顔でわざとではない事を伝えると「かわいい！」とテンションがあがる男性は多いでしょう。
【８】人のやることにいちいち口出ししてくる女性
「お前に言われたくない！」（20代男性）など、上から目線な女性の発言に「お前ってどんだけえらいの？」とプライドを傷つけられる男性もいるようです。男性が自分のためにやってくれたことには「スゴいじゃん！」など褒めてあげるほうが「またこの子のために頑張ろう」と思ってもらえるのではないでしょうか。
【９】自分がお姫様かのようにわがまま言いたい放題な女性
「ナニサマ!？とイラつく！」（20代男性）など、女性の横柄な態度に「俺は子分か！」と怒りを覚える男性は多いようです。「いつでも迎えに来て！」など相手の都合を考えない主張は男性に悪印象を抱かれるだけなので、注意したいところです。
「男性が心底『めんどくさい』と思う女性」には他にどんな女性がいるでしょうか。皆様のご意見をお待ちしております。（富岡由郁子）
