【スーパー戦隊】50th記念『秘密戦隊ゴレンジャー』セイコーコラボウオッチ！
東映の特撮ドラマ「スーパー戦隊シリーズ」栄光の第1作目『秘密戦隊ゴレンジャー』とセイコーのコラボレーションウオッチが登場する。
☆セイコーコラボウオッチのイメージをチェック！（写真9点）＞＞＞
1975年4月5日から放送された『秘密戦隊ゴレンジャー』の50周年を記念して特別に制作された、セイコーのクロノグラフモデル。
本ウオッチは、「ゴレンジャーマシーン」をイメージした白銀の文字盤、ゴレンジャーの額（ひたい）の数字が金色に輝く様をイメージしたインデックスとともに、巧みに散りばめられた5色のカラーリングが名セリフ、「5人揃って、ゴレンジャー！」を想起させるデザインに仕上がっている。
大型飛行要塞「バリドリーン」のシルエットを配したストップウオッチ秒針（1／20秒単位）のインダイヤル、クールなアオの針。小秒針のインダイヤルは、ゴレンジャーハリケーンに使用する「エンドボール」をイメージ。5色の配色、そしてミド（緑）の針も鮮やかにレイアウトされている。
6時位置は、ベルトのエンブレムにモモとキのストップウオッチ時針・分針をあしらったインダイヤル。下部のダイヤルリングに配されたイーグルのロゴにもこだわりが詰め込まれており、5色の文字盤を駆け、正義の時を刻むアカのストップウオッチ秒針も見逃せない。
裏蓋には『秘密戦隊ゴレンジャー』の作品ロゴとともに、世界にひとつのエディションナンバーが刻印される貴重なモデル。
『秘密戦隊ゴレンジャー』の決めポーズをあしらった、天面に金色の作品ロゴが輝く高級感あふれる特製ボックス入りでお届けされる。
またとないアニバーサリーの喜びとともに――。
勇気と希望をその腕で刻む、唯一無二の時間を楽しんで。
（C）石森プロ・東映
