¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14²ó¡Ö´äÃ«»þ»Ò¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤µ¤À¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡ªÃÝ²¼·Ê»Ò¤«¤é¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·
¡¡¤µ¤À¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾À¤µª¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Îºî¤ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¸ÀÍÕ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«µ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡×¤Èºî»ì¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³µÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï²Î»ì¤«¤é¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ø²¶¤è¤êÀè¤Ë¿²¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¡Øµ¯¤¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤¿¤«¤é¥Ü¥í¥Ã¥«¥¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤ÊºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«ºÇ¸å¤Î2¹Ô¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£²¿¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²Î»ì¤¬¡È¤¢¡¼¡É¤È¤«¡È¤¦¡¼¡É¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£ÄÁ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡È¤Ï¡¼¡É¤È¤«¡È¤Ø¡¼¡É¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â50¼þÇ¯¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ÏÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¦¿¶¶½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿´äÃ«»þ»Ò²»³ÚÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤¬Íâ10Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡£´äÃ«»þ»Ò¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤µ¤À¤Î¤Û¤«¡¢¸ùÏ«¾Þ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î±§ÌîÐ³´îÎÉ»á¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï²»³Ú²È¤ÎÂçÍ§ÎÉ±Ñ»á¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÅçÅÄ²ÎÊæ¡¢¾©Îå¾Þ¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥¨¥ô¥¡¡½¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¡Ö´äÃ«»þ»Ò Foundation for Youth¡×¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÃæÀîÍ¥²ê²Ö»á¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎËÙÆâÍ¥Î¤»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
