親の介護が始まる前にやっておきたい「縁づくり」

まだ介護が必要ではないけれど、田舎に住む親の生活が心配、という子ども世代もたくさんいます。帰省したときに「全然元気じゃん」と安心しつつ、ちょっとしたことでつまずいたり、物忘れしたり、詐欺にあって被害額が増えたり、落ち込んだようなため息をつく姿を見ると、不意に「お、いよいよか？」とビクついたりします。

心配ですね。とはいえ、元気でやる気があるなら必要以上に不安がらないでいただきたい。ただ、並行してこれだけは取りかかってほしいことがあります。「縁づくり」です。

言い換えると、人とのつながり、知り合いを増やす。声をかけておけば気にしてくれたり、知らせてくれたりする人を、しっかりつくっておくことは元気なうちからやっておいてください。

縁は4種類あります。

1．地縁

まず地縁。自宅を中心に歩いていける範囲の地域での人とのつながり。自治会町内会、地区社会福祉協議会など地域組織、民生委員、福祉委員。また、コンビニや交番、近所の定食屋さん飲み屋さん、郵便局、学校や保育園、マンションの住民、賃貸物件なら大家さんなど、普段の生活で接点をもつ人とのつながりです。

まずは挨拶から。おはよう、こんばんは、出会ったときにこちらから声をかけて。気掛かりな親のことなら担当地域の民生委員を訪ねて、何かあったら相談したいと申し出ておき、連絡先も伝えておくと助けてくれます。

2．血縁

次に血縁です。血のつながりといいつつ、ここでは家族という意味で婚姻関係も加えてください。

親兄弟、親戚、配偶者の家族、子ども、その兄弟も含めると「家族や親戚」という認識で捉えてみると、意外に頼りになったりもします。これまでの長年の付き合いにもよるでしょう。少なくとも相続人になり得る人には状況を伝えておくのもありかも。

3．職縁

そして職縁。仕事を通じた人間関係です。会社の人、取引先の人、お客さま、気の合う人もいればソリが合わない人もいるでしょう。なかには親友と呼べる人は仕事を通じて巡り合ったり、親友だとか信頼していた人が肩書きがなくなる途端に縁が切れたりするなんてことも。

仕事は人と人とをつなげる接着剤、いい意味で割り切るのも大切です。ですが、結婚相手を見つけるのも仕事を通じて、というケースもまだまだ多い。あなどれません。

4．知縁

さらに知縁です。知り合い、友だち、仲良し、同級生、幼なじみ、サークルのメンバーなど、仕事以外でつながる縁です。似ているのがWEB縁。インターネットを介して知り合う人とのつながり。InstagramなどSNSもあれば、パートナー探しのマッチングアプリ、相談サイトで個人的な話をしたあと、もう一度この人に話を聞いてほしい、という人とのつながりです。

親友はそれほど多くはいらないともいいます。しかし家族のケアとなると話は別です。介護だけでなく、子育てや病気療養、障害やひきこもりなど、生きづらさを抱える家族がいる場合にこうした「縁」は必須です。

では、縁、つながり、つまりソーシャルサポートは、どんな場面でどのように助けられるのでしょうか。

人との縁を活用し、孤立を防ぐ

支援には4つ種類があります。

社会学者ハウスは、「1．情緒的サポート（例：相談にのる）、2．手段的サポート（例：移動の手助けをする）、3．情報的サポート（例：役立つ情報を調べる）、4．評価的サポート（例：相手の行動や意見を肯定する）の4つのうち少なくとも1つ以上を含む個人間の相互交渉」と定義し、ソーシャルサポートによって得られる具体的な機能を重視しています。

具体的にいうと、家族や親戚には相談に乗ってもらい、近所の人に生活の見守りや声かけ、ちょっとした手助けをしてもらい、災害が起きたらいち早く逃げろと教えてくれたり、ケアマネジャーや看護師をしている友人からはこうしたほうがいいよとアドバイスをもらい、あなたのその決断いいと思うよ、自分の思うとおりにやればいいよと励ましてくれたり、気づかせてくれたりする、といったイメージです。

どうでしょう、想像できましたか。制度もサービスも便利ですが、最終的には人に助けられるものです。これを政府は「助け合いのまちづくり」「共助の推進」などと表現しています。なかなかわかりにくいですよね。

つまり、孤立するなよ、身近な人を頼れよってことです。災害が続いているここ数十年、人によって命がつながり、その命が次の命をつないでいくシーンをたくさん見てきたでしょう。

介護も子育ても、家族のピンチ。災害とまではいわないけれど、本人や家族だけではなんともできない苦しい時期がありますので、日頃から人との縁をつないでいくことは一生を通じて忘れてはいけないことと思っていてください。

介護制度は流動的…「先回りしすぎ」も考えもの

それにしても、あまりにも複雑すぎる介護の制度です。定期的に改正されてきたので、突貫工事で建てた一軒家に、次々増築したツギハギだらけの家みたいで、福祉現場から少し離れるだけで情報を追随するのにひと苦労します。

まったく関係することがなかった人にとってみたら、理解するまで時間がかかるのではと思うのですが、仕方ありません。見切り発車と当時の国の担当者はそう表現していましたから。

だからといって、親であれ誰であれ、介護は負担と不安の連続。そろそろ親の介護がはじまるかもしれないからと、まだ思いっきり元気なのに先回りをして、困らないようにと介護の準備をしている人を時々見かけます。

経済雑誌で定期的に特集される介護の情報収集をはじめ、生命保険、預貯金、福祉用具、住宅改修、施設見学、そんなに張り切って準備しなくてもいいのにと。

なぜなら、介護がはじまってからのほうが使える制度もあるし、そもそも年々制度が改正されていくうえ、自治体によってもかなり流動的です。さらに民間サービスの種類も数も増えていくいま、プロでも把握しきれないことが正直多くあります。介護関連の情報収集のヒントをお伝えしていきましょう。

本格的な介護の前の「気掛かり」を相談できる「地域包括支援センター」

介護は急にやってくるといいますが、それまでに「気掛かり」はあります。家族がそれに気づいて予防や対策ができれば何よりですが、気づいても「うちの親に限って」と動かないことが多いです。

そんなときに役に立つのが「地域包括支援センター」。住んでいる地域の担当制なので、ネットで検索してから相談を。高齢者の生活相談ならほぼ網羅しています。

そう、財布がなくなったことで夫婦喧嘩が絶えない親のこととか、認知症かもしれないけれど本人が拒絶するとか。また、お金がないけれど施設に入りたいとか、ゴミの捨て方がわからなくて溜まってしまって飼い猫がぐちゃぐちゃにしているとか。まったくお手上げになる前に、気掛かりレベルで相談するのがポイントです。

介護の決め手は頼りになる「ケアマネジャー」と出会えるかどうか

自ら情報を集めるのではなく、福祉のプロを活用することがポイントです。要介護認定がおりるとケアマネジャーが担当してくれます。ケアマネジャーは「ケアマネージャー」と発音しますが、表記はなぜか「マネージャー」ではなく「マネジャー」です。

ケアマネジャーはもともと介護のプロ（介護福祉士）、福祉相談のプロ（社会福祉士）、医療のプロ（看護師、保健師など）として実践経験があります。

介護全般を網羅する専門知識をしっかり勉強しているのでどのケアマネジャーでもいいのですが、私は要介護状態になっている原因にあわせた専門分野をもつ人に依頼をすると、より役立つアドバイスが得られるのでおすすめしています。

ケアマネジャーはその人の住まいを中心に介護サービスや生活支援サービスの情報・口コミ・評判を知っています。

とくに生活に欠かせない調理、掃除、洗濯、近所付き合い、買い物、ゴミ出しなど、みんな生活する人たちは行っているので、アウトソーシングもしやすく、ヘルパーサービス以外にも便利で使い勝手のいい民間サービスがたくさんあるものです。そうしたここだけの話も、もしかしたら聞けるかもしれません。

こちらから「こういうことをしたいけれど、こういうサービスがあると助かるんだけど」と相談をもちかけてみてください。「ないです、知りません」と一蹴するなら食い下がって、もう少し調べてもらえないか、相談してみてください。

それでも不機嫌になったりするならケアマネジャーは変更してもらうことも可能です。介護の決め手は頼りになるケアマネジャーや事業者と出会えるかに限ります。

経験者の考え方や情報源がリアルに知れる「当事者組織」

ケアマネジャーよりもぐっと納得させられるのが「当事者組織」です。家族会と呼ばれる集まりです。

認知症の人の家族の会、脳梗塞の会、老人性うつの会など、それぞれ呼びやすい会の名前を設定されているものですが、地域にあるそうした当事者や家族の会では、すでにそういう介護や疾患に向き合っている人の、日々の葛藤や考え方、情報源など、かなりリアルに教えてくれたりします。こちらもケアマネジャーに聞くと教えてくれるでしょう。

自治体ごとにサービスや制度が微妙に違います。ローカルルールが存在するので、ほかの自治体に住む友だちや知り合いと情報交換をしたときに「あれ？」と思うことが多々起きます。

もっとこうしたらいいのにと思うことがあれば、前述の地域包括支援センターや行政窓口へ提案するのもありです。ただ、あまり主張しすぎると苦笑いされますので、ほどほどに。

