『パンどろぼう』、公式オンラインショップがオープン決定 12・1からは限定の記念特典配布も
大人気絵本シリーズ『パンどろぼう』のグッズが購入できるオンラインショップが12月1日にオープンすることが決定した。
【画像】限定描き下ろしイラスト！購入特典の「パンどろぼう」ランチョンマット
「パンどろぼう公式オンラインショップ」では、文具、雑貨、本など、子どもから大人までが楽しめるグッズを販売。また、オープンを記念した購入特典の配布や、オンラインショップ限定商品の販売も予定している。
■オープン記念購入特典
対象期間に同ショップにて税込み5000円以上購入で、限定描き下ろしイラストをデザインしたランチョンマットをプレゼント。
※なくなり次第終了
※1会計につき1つ
■「パンどろぼう」とは？
2020年刊行の1作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ氏）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞している。今年4月16日にはシリーズ5周年を迎えた。さらにはアニメ化も決定している。
