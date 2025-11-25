¥í¥Ã¥Æ²£»³¡¡ÇØÈÖ¹æ60¢ª15¤ËÊÑ¹¹¡¡¡Ö°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï25Æü¡¢²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö60¡×¤«¤é¡Ö15¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö15¡×¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÈþÇÏ³Ø2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬20Ç¯¤«¤éÇØÉé¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¡£²£»³¤Ï¡ÖÈþÇÏ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÈþÇÏ¤µ¤ó¤È¤Ï³Ø¹»¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡Ê»ý´Ý½¤°ì»á¡Ë¤¬Æ±¤¸Êý¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤ÈÁÛ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÈÖ¹æ¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÈÖ¹æ¡£¤³¤Î15ÈÖ¤òÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢ÍèÇ¯¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÏÀìÂç¾¾¸Í¤«¤é19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÈÆ±´ü¤Ç¡¢23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç30»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡¢6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡4ÇÔ¡¢12¥»¡¼¥Ö¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦08¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£