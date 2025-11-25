塔の上のラプンツェル15周年♡純金ペンダントと特製オルゴールの限定記念セット

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』15周年を祝して、純金1/20オンスの特別なペンダントトップが「金きゃらじゃぱん」から登場します。K24の輝きでラプンツェルの世界を繊細に表現し、名シーンを奏でる特製オルゴールケースとともに楽しめる贅沢なセット。さらに公式ショップでは数量限定でオリジナルステンレスボトルがプレゼントされる特典も♡日本限定1,000枚のプレミアムコレクションを、記念すべき節目に迎えてみませんか。

純金で描くラプンツェルの輝き

価格：165,000円（税込）

15周年を記念して登場した純金ペンダントトップは、K24ならではの深い輝きをまとった特別仕様。

重量は約2g、直径は約23mm×14mmの上品なサイズで、日常にも取り入れやすいバランスに仕上がっています。表面にはラプンツェルの象徴である“輝く髪”や“ランタンの光”を繊細にデザイン。

裏面には15周年を記念した特別な刻印を施し、所有する喜びを高めてくれるスペシャルな仕様です。

さらに、日本限定1,000枚を証明するシリアルナンバー入りの証紙が付属し、プレミアムコレクションとしての価値も高まります♡

モデル着用では純金ならではの肌なじみの良さが際立ち、首元に柔らかな輝きをプラス。

華奢すぎず存在感を持ちつつも、どんなシーンにも合わせやすい絶妙なサイズで、日常のアクセントにも特別な日の装いにもマッチします♪

BROS×CITEN初コラボ♡ユニセックスパンツで快適スタイル

名曲が流れる特製オルゴールケース

付属する特製オルゴールケースは、ラプンツェルの名シーンを思わせる特別仕様。

ケースを開けるとペンダントの輝きがふわりと照らされ、同時にアラン・メンケン作曲『輝く未来（I See The Light）』のメロディが優しく響きます。

中央のリューズを回すことで再生される仕組みで、手のひらサイズのケースにロマンティックな体験がぎゅっと詰まっています。

白を基調としたパステルカラーのモノグラムデザインが可憐で、飾っておくだけでもインテリアとして映える美しさ。記念品としてだけでなく、贈り物にもぴったりの特別仕様です♡

購入特典と発売情報をチェック

金きゃらじゃぱん公式ショップでの購入者には、数量限定で280mlのオリジナルステンレスボトルをプレゼント。白×パステルの上品な色合いで、普段使いにもぴったりなデザインです（※なくなり次第終了）。

さらに会員登録後の購入では、ゴールドカラーのステンレス製チェーンも数量限定で付属。ペンダントトップをすぐ身につけられる嬉しい特典です。

特別な節目を祝うにふさわしい、音と輝きに満ちたコレクション。ラプンツェルの世界が好きな方は見逃せません。

受注期間：2025年10月24日から

発売日：2025年11月24日予定

限定数：1000枚

販売場所：金きゃらじゃぱん公式ショップ／その他提携販売店

15周年の特別な輝きを手元に♡

ラプンツェルの物語を、純金の輝きと優しい音色で楽しめる15周年記念ペンダントトップ。

K24の上質な質感、オリジナルオルゴールケースの特別演出、そして公式限定特典が揃った贅沢なセットは、ファンにとって見逃せないコレクションです。

日本限定1000枚という希少性も魅力で、手元に迎えるほどに作品の世界観が深く感じられるはず。日常を少しだけロマンティックに彩る、一生ものの記念アイテムとしてぜひチェックしてみてください♪