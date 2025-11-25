来年3月に開幕するWBCに大谷翔平（31、ドジャース）が出場を表明したことを受け、侍ジャパンの井端弘和監督が25日、コメントを発表した。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

井端監督はNPBエンタープライズを通じ「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います」。さらに、連覇に向け「日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります」とコメントした。

大谷は同日、自身のSNSを通じて、2023年の前回大会の写真と、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」と書かれたコラージュとともに「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と投稿した。

連覇を狙う侍ジャパンは3月6日台湾との初戦を戦う。

＜井端弘和監督コメント＞

「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。WBC大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」

