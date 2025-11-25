レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が25日までに自身のインスタグラムを更新。24日に「シュートボクシング 40周年記念 S−cup」のラウンドガールを務めたことを報告した。

「#SHOOTBOXING 40周年記念 S−cup ご来場ありがとうございました 私自身SHOOTBOXINGで初めてのワンデートーナメント式 めちゃめちゃ盛り上がって面白い試合が多すぎた」と書き出し、コスチューム姿を披露。トップスは黒のレース状でボトムはハイレグ＆ほぼTバック仕様だった。

続けて「延長もあり、TKOもあり最高のSHOOTBOXINGでした すてきな40周年の節目にラウンドガールとしてリングに立てて幸せ」と締めくくった。

シュートボクシングが東京・国立代々木競技場第二体育館に行われたのに対し、同日にWBC世界バンタム級王座決定12回戦（井上拓真対那須川天心）がトヨタアリーナ東京で開催された。ネット上の注目は試合内容に加え、ラウンドガールにも及んだ。

X（旧ツイッター）では「シュートのラウンドガールが異次元すぎてやばい」「ラウンドガールのインパクトは シュートボクシング圧勝」「シュートボクシングはラウンドガールを見るために見てると言っても過言ではない」「シュートのラウンドガールが1番好き」などと書き込まれていた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、現場を支える様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。