¡Ö¥é¥¹¥È¤Î¶²ÉÝ¡¢¥È¥é¥¦¥Þµé¡×¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤Æ¤«»Ò¶¡¸«¤ì¤ë¡©µã¤«¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤±¤É¿å¤ÎÄì¡×¡Ö¥ä¥á¥Æ¥ä¥á¥Æ¥ä¥á¥Æ¡×
¿åÌÌ¤Ë¤Ï²ø¤·¤²¤Ê¡Ä
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¥¦¥µ¥®¤¬¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤ò·Ç¤²¤ëÆ¤È²¤ËÍ¶¤ï¤ì¸þ¤«¤Ã¤¿¡ÖÅç¹ç½É¡×¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤é3É¤¤¬¡¢²Ö´§¤ò¤Ä¤±·îÌÀ¤«¤ê¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿åÌÌ¤Ë¤Ï²ø¤·¤²¤Ê±¢¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤Î¥Ê¥¬¥Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¡£2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä¹ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¿¤«¤éËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÀäÂÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¡£¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤óR-18¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ¥é¥¹¥È¤Î¶²ÉÝ¡¢¥È¥é¥¦¥Þµé¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤Á¤¤¤«¤ïÃ£¤È¾å¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¿¤±¤É¿å¤ÎÄì¡×¡Ö¤â¤¦¾ð½ï¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ»ë³¦¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Æ¤«»Ò¶¡¸«¤ì¤ë¡©µã¤«¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥ä¥á¥Æ¥ä¥á¥Æ¥ä¥á¥Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£