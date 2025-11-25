どちらを手助けすればいいのか迷うトキ

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は26日、第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の第43回が放送される。

松野トキ(郄石あかり)のもとに錦織友一(吉沢亮)が訪ねてくる。錦織は江藤安宗知事(佐野史郎)に江藤リヨ(北香那)がレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。

しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

錦織(吉沢亮)の頼みに困った表情のトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

リヨ(北香那)から応援を頼まれるトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。