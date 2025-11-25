¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¿Íµ¤¥É¥é¥Þ½Ð±éà²Ã»³Íº»°¤ÎÂ©»Òá¤ËÈ¿¶Á¡Ö²þÌ¾¤·¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¤â¤¦50ºÐ¤«¡×
2019Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·¤¿à¼ãÂç¾¤ÎÂ©»Òá
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀseason24¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢50ºÐÇÐÍ¥¤ËSNS¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁêËÀseason24Âè6ÏÃ¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï²Ã»³Å°¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿åÃ«Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ë¶´¤Þ¤ì¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁêËÀ¸½¾ì¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢2009Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÁêËÀseason7¡×°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º½Ð±é¤Î´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ã»³Å°¤µ¤ó¡©¡×¡ÖÌ¾Á°ÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ®¤¤±éµ»¤òÇÒ¸«½ÐÍè¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ ²Ã»³Íº»°¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡ª¡×¡Ö»³²¼Å°Âç¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä²þÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ¯ÎðÄ´¤Ù¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤â¤¦50ºÐ¤«¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÉÄ»ú¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Î²Ã»³Íº»°(88)¤È¸µ½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤á¤°¤ß¤µ¤ó(78)¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Ã»³Å°¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¡Ö»³²¼Å°Âç¡×¤ÎÌ¾¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢±ÇÁü´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2019Ç¯¤ËÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸à²Ã»³áÀ«¤Î¸½ºß¤ÎÌ¾Á°¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£