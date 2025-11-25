¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤Î»î¤ß¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡Ù¤ò¼Â¶·¡¦²òÀâ¤Ä¤¤ÇU-NEXT¤ÇÇÛ¿®
ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤Ï25Æü¡¢12·î2Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖQT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×(°ñ¾ë¡¦¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö)¤òÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØU-NEXT¡Ù¤ÎJLPGA¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4Æü¤ÎÂè3Æü¤È5Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤Î2Æü´Ö¡¢Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
ÇÛ¿®»þ´Ö¤Ï¡¢4Æü¤¬¸áÁ°10:00¡Á¸á¸å3:45¤Ç¡¢5Æü¤¬¸áÁ°7:20¡Á¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡£Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÄ³ÀÎ¶Í¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼Â¶·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î»³ºêÀé²ÂÂå¤¬²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢ ¾å°ÌÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£QT¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤ÏÍèµ¨¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦»î¹ç¤Ç¡¢¶¨²ñ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¤¤ç¤¦25Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿QT¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢ºë¶Ì¡¢ÀÅ²¬¡¢»°½Å¤Î3²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
