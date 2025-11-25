プロレーサーの宮城光さんが警視庁八王子署の1日警察署長を務め、交通安全を呼びかけました。

きのう（24日）警視庁八王子警察署の1日署長に就任したのはプロレーサーの宮城光さんです。宮城さんは全国で安全運転講習などを行っていて、自身のレーサー経験などを交え安全な運転方法をトークショーで伝えました。

プロレーサー・宮城光さん

「止まれますか。避けられますか。周りに迷惑をかけていませんかということを心の片隅に残して下さい。11月、12月は気持ちが忙しくなります。安全運転で切り抜けて頂きたいなと思います」

八王子署管内では今年に入り5件の死亡事故が起きており、これは都内のすべての警察署で最悪の数字だということです。また去年と比べて管内では交通事故が増加していて、年末は帰省などで交通量も増えることから注意を呼びかけました。

八王子署の四郎園文明署長は「年末に向けて出かける機会も増えると思うので、余裕をもってゆとりある行動で交通ルールを守ってほしい」としています。