足立梨花、美脚際立つミニボトムコーデ「はしゃいでて可愛い」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の足立梨花が11月24日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】33歳美人女優「はしゃいでて可愛い」膝上ミニで美脚スラリ
足立は「あらためましてHappy Birthday たまごっち！！！！」とたまごっちの誕生日を祝福し、たまごっちのキャラクターがたくさんのったバースデーケーキのオブジェと撮影した写真や、「たまごっちふぁくとり〜！」内ではしゃいでいる動画などを公開。黒でまとめたコーディネートで、ミニボトムから美しい脚をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「はしゃいでて可愛い」「ほのぼの」「スタイル抜群」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆足立梨花、ミニボトム姿でたまごっち満喫
◆足立梨花の投稿に反響
