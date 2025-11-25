中村ゆりか、美脚チラ見せオフショット公開「可愛すぎる」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の中村ゆりかが11月24日、自身のInstagramを更新。美しい脚をちらりと見せたカレンダーのオフショットを公開した。
【写真】28歳美人女優「透明感すごい」美脚チラリ
中村はハート型のライトに照らされ、頬にハートのペイントをしてファーの羽織り物を着用してしゃがんでいる写真などを公開し、「2026年カレンダーのオフショット！！」と紹介。羽織り物からチラリとのぞく美しい脚を見せた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ビジュ最高」「カレンダー楽しみ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
