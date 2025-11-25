フジテレビ、2025-2026年末年始特番タイムテーブル発表 1月新番組情報も
【モデルプレス＝2025/11/25】フジテレビが11月25日、2025−2026年末年始特別番組のタイムテーブルを発表。あわせて、2026年1月新番組情報も公開された。
【写真】フジ、年末年始特番タイムテーブル発表
2025−2026年末年始特別番組は、「年末イッキ見！『119エマージェンシーコール』」（12月27日13：30〜15：55／28日9：15〜11：15／29日16：00〜17：50／30日14：45〜17：45／31日9：50〜11：50）、「千鳥の鬼レンチャン4時間SP」（28日19：00〜23：09）、「堂本兄弟2025」（12月30日23：00〜24：00）、「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（12月30日24：10〜25：10）などがラインナップ。大晦日よるは「新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦」（19：00〜22：00）を放送後、「新しいカギ 大みそか年越しSP」（22：00〜24：45）で年越しを迎える。
また、元旦は「新春！爆笑ヒットパレード2026」（7：00〜14：50）で幕を開け、恒例の「さんタク」（14：50〜16：50）も放送。ほかにも、「クイズ＄ミリオネア」（1月1日18：00〜21：30）、「何か“オモシロいコト”ないの？新春SP」（1月1日24：10〜25：10）、「爆笑レッドカーペット2026新春SP」（1月2日18：25〜22：00）、「二宮ん家」（1月3日16：15〜18：00）など、バラエティ豊かな番組がラインナップした。
さらに、1月の新番組も一挙公開。1月期ドラマは橋本環奈主演の「ヤンドク！」（1月12日スタート／毎週月曜21:00〜）、松下奈緒主演の「夫に間違いありません」（1月5日スタート／毎週月曜22：00〜）、福士蒼汰主演の「東京P.D. 警視庁広報2係」（1月13日スタート／毎週火曜21：00〜）、反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演の「ラムネモンキー」（1月14日スタート／毎週水曜22：00〜）、玉木宏主演の木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（1月8日スタート／毎週木曜22：00〜）、大西流星（なにわ男子）、原嘉孝（timelesz）主演の「東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1」（1月10日スタート／毎週土曜23：40〜）などが放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジ、年末年始特番タイムテーブル発表
◆フジテレビ、年末タイムテーブル発表
2025−2026年末年始特別番組は、「年末イッキ見！『119エマージェンシーコール』」（12月27日13：30〜15：55／28日9：15〜11：15／29日16：00〜17：50／30日14：45〜17：45／31日9：50〜11：50）、「千鳥の鬼レンチャン4時間SP」（28日19：00〜23：09）、「堂本兄弟2025」（12月30日23：00〜24：00）、「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（12月30日24：10〜25：10）などがラインナップ。大晦日よるは「新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦」（19：00〜22：00）を放送後、「新しいカギ 大みそか年越しSP」（22：00〜24：45）で年越しを迎える。
◆年始特番＆1月新番組は？
また、元旦は「新春！爆笑ヒットパレード2026」（7：00〜14：50）で幕を開け、恒例の「さんタク」（14：50〜16：50）も放送。ほかにも、「クイズ＄ミリオネア」（1月1日18：00〜21：30）、「何か“オモシロいコト”ないの？新春SP」（1月1日24：10〜25：10）、「爆笑レッドカーペット2026新春SP」（1月2日18：25〜22：00）、「二宮ん家」（1月3日16：15〜18：00）など、バラエティ豊かな番組がラインナップした。
さらに、1月の新番組も一挙公開。1月期ドラマは橋本環奈主演の「ヤンドク！」（1月12日スタート／毎週月曜21:00〜）、松下奈緒主演の「夫に間違いありません」（1月5日スタート／毎週月曜22：00〜）、福士蒼汰主演の「東京P.D. 警視庁広報2係」（1月13日スタート／毎週火曜21：00〜）、反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演の「ラムネモンキー」（1月14日スタート／毎週水曜22：00〜）、玉木宏主演の木曜劇場「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」（1月8日スタート／毎週木曜22：00〜）、大西流星（なにわ男子）、原嘉孝（timelesz）主演の「東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1」（1月10日スタート／毎週土曜23：40〜）などが放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】