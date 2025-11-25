フジテレビの元アナウンサー阿部知代さん（62）が25日、X（旧ツイッター）を更新。死去が伝えられた歌舞伎俳優の片岡亀蔵（かたおか・かめぞう）さん（本名片岡二郎＝かたおか・じろう）との思い出をつづった。

阿部さんは「2014年のNY平成中村座。私は駐在中」と、亀蔵さんも出演した米ニューヨーク公演当時を回想。「夜遅く、東京から見に来ていたてんこ姉さまから電話がかかってきて『これから飲めるお店ないかしら？亀蔵さんも一緒なの』。その時間にダウンタウンに行く気はなく、（確か週末だった）ミッドタウンに夜遅くまで空いている静かな店はない。『では我が家に』 冷蔵庫にあったシャンパンとチーズを出して、拙宅で3人、あれやこれや楽しく語らい飲んだ。楽しかったな」と自宅での会食を振り返った。

「最後にお話したのは七之助さんの披露宴だった。一之輔さんの会でお見かけしましたよって」と亀蔵さんとの最後の会話を記述。「あの優しい笑顔」としのび、「こういうこと書くのあまり好きではないが、書かないと気持ちが整理できない」と思いをつづった。

亀蔵さんは24日、東京都足立区で発生した火災により死亡した。64歳だった。火災は足立区東伊興の菓子工場兼住宅で発生。午前4時ごろに「3階から煙が出ている」と近隣住民から119番があった。建物の一部が燃え、約2時間後に消し止められた。