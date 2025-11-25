1品でしっかり栄養が摂れる！せいろで具だくさんの「スパニッシュオムレツ」
せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」
栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！
そんなサヤさんの経験とノウハウが詰まった、せいろダイエットレシピをご紹介。食材を準備してせいろに詰め、蒸すだけの簡単プロセスだから、せいろ初心者でも無理なく続けられます！
■ノンオイルでできる！ 具だくさんオムレツ
スパニッシュオムレツ
● 高タンパク ＝ タンパク質を十分含む
● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む
■材料（1人分）
卵… 2個
無調整豆乳… 大さじ1
粉チーズ… 小さじ1
塩・コショウ… 適量
ミニトマト… 2個
ベーコン… 1枚
ブロッコリー… 3房
バゲット（好みのパンでOK）… 2切れ
■つくり方
準備
・卵を溶きほぐし、豆乳、粉チーズ、塩・コショウを混ぜる。
・ミニトマトはヘタを取り半分に切り、ベーコンは幅1cmに切る。ブロッコリーは小さめに切る。
詰める
・クッキングシートでキャンディ包みをつくり、具を入れて卵液を流し入れる。
・空いたところにクッキングシートを敷き、バゲットを入れる。
クッキングシートの両サイドをねじってキャンディ包みにすれば、卵液を入れても漏れずに蒸せる。
蒸す
・8〜10分蒸す。
memo
野菜を加えたオムレツは、卵に含まれていないビタミンCと食物繊維を補うことができる最高の栄養バランスメニュー。1品で手軽にしっかり栄養を摂りたい朝食にぴったり。
■レシピについて
・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。
・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。
・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。
・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。
・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。
・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。
・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。
・ごはんは冷やごはんを使用しています。
著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』