パプリカとじゃがいもの冷たいスープ


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■パプリカまるごと1個の甘みが体にしみる

［1人分 233kcal 塩分1人分0.6g］

◆材料(2人分)

赤パプリカ　1個

じゃがいも　小2個

玉ねぎ　1/2個

長ねぎ　1/2本

バター　大さじ1

簡単ブイヨン（ブイヨンの作り方参照）1カップ

（または顆粒スープの素小さじ1/2、水1カップ）

塩、こしょう　各適宜

牛乳　1カップ

生クリーム　1/4カップ

◆作り方

1　パプリカは縦半分に切り、2〜3cm四方に切り、飾り用に少量を5mm四方に切る。じゃがいもは5mm幅の輪切りにして水（分量外）にさらし、水をきる。玉ねぎは縦薄切りにして、長ねぎは小口切りにする。

2　鍋にバターを入れて火にかけ、溶けたら弱めの中火で玉ねぎと長ねぎを入れて炒める。焦げないように炒め、全体がしんなりしたらパプリカを加えて炒める。バターがまわったらじゃがいもを加える。簡単ブイヨンと塩少々を加え、煮立ったら弱火にし、10〜15分煮る。顆粒スープの素を使う場合は、塩を加えずに煮る。

3　じゃがいもに竹串がスーッと通るくらいまでやわらかくなったら、牛乳を加えて混ぜ、ミキサーでかくはんする。

4　なめらかになったらボウルに入れ、生クリームを加えて混ぜ、ラップをかけて冷蔵庫で2〜3時間、冷たくなるまで冷やす。

5　塩、こしょうで味をととのえる。器に盛り、1の飾り用のパプリカを散らす。

■簡単ブイヨンの作り方

[全量で42kcal　塩分1個分0.0g]

◆材料（作りやすい分量・約3カップ分）

とりむね肉　1枚（約250g）

セロリ　1/2本

セロリの葉　1/2本分

にんじんの薄切り　2〜3枚

玉ねぎ　1/4個

パセリの枝　2〜3本

白または黒粒こしょう　小さじ1/2

ローリエ　1枚

タイム　2〜3枝

水　4カップ

●野菜はすべて揃わなくてもあるものでOK。

◆作り方

鍋に全ての材料を入れて火にかける。煮立ったらアクを取って弱火にし、2〜3分煮たら、セロリの葉を除く。時々アクを取りながら、15〜20分煮てざるでこす。

●とり肉やセロリ、玉ねぎは使えるのでとっておいて。とり肉は使うまでスープの中に入れておくと、パサつかない。

●セロリの葉を煮すぎると、セロリの味が強く出すぎて青臭くなるので、2〜3分、香りが出たらすぐに引き上げる。

●とり肉は熱いうちに取り出すとパサつくので、スープの中でさまして。こうすると、しっとりしたゆでどりとして使える。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』