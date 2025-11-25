見た目も華やか！パプリカの甘みがおいしい「パプリカとじゃがいもの冷たいスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■パプリカまるごと1個の甘みが体にしみる
パプリカとじゃがいもの冷たいスープ
［1人分 233kcal 塩分1人分0.6g］
◆材料(2人分)
赤パプリカ 1個
じゃがいも 小2個
玉ねぎ 1/2個
長ねぎ 1/2本
バター 大さじ1
簡単ブイヨン（ブイヨンの作り方参照）1カップ
（または顆粒スープの素小さじ1/2、水1カップ）
塩、こしょう 各適宜
牛乳 1カップ
生クリーム 1/4カップ
◆作り方
1 パプリカは縦半分に切り、2〜3cm四方に切り、飾り用に少量を5mm四方に切る。じゃがいもは5mm幅の輪切りにして水（分量外）にさらし、水をきる。玉ねぎは縦薄切りにして、長ねぎは小口切りにする。
2 鍋にバターを入れて火にかけ、溶けたら弱めの中火で玉ねぎと長ねぎを入れて炒める。焦げないように炒め、全体がしんなりしたらパプリカを加えて炒める。バターがまわったらじゃがいもを加える。簡単ブイヨンと塩少々を加え、煮立ったら弱火にし、10〜15分煮る。顆粒スープの素を使う場合は、塩を加えずに煮る。
3 じゃがいもに竹串がスーッと通るくらいまでやわらかくなったら、牛乳を加えて混ぜ、ミキサーでかくはんする。
4 なめらかになったらボウルに入れ、生クリームを加えて混ぜ、ラップをかけて冷蔵庫で2〜3時間、冷たくなるまで冷やす。
5 塩、こしょうで味をととのえる。器に盛り、1の飾り用のパプリカを散らす。
■簡単ブイヨンの作り方
[全量で42kcal 塩分1個分0.0g]
◆材料（作りやすい分量・約3カップ分）
とりむね肉 1枚（約250g）
セロリ 1/2本
セロリの葉 1/2本分
にんじんの薄切り 2〜3枚
玉ねぎ 1/4個
パセリの枝 2〜3本
白または黒粒こしょう 小さじ1/2
ローリエ 1枚
タイム 2〜3枝
水 4カップ
●野菜はすべて揃わなくてもあるものでOK。
◆作り方
鍋に全ての材料を入れて火にかける。煮立ったらアクを取って弱火にし、2〜3分煮たら、セロリの葉を除く。時々アクを取りながら、15〜20分煮てざるでこす。
●とり肉やセロリ、玉ねぎは使えるのでとっておいて。とり肉は使うまでスープの中に入れておくと、パサつかない。
●セロリの葉を煮すぎると、セロリの味が強く出すぎて青臭くなるので、2〜3分、香りが出たらすぐに引き上げる。
●とり肉は熱いうちに取り出すとパサつくので、スープの中でさまして。こうすると、しっとりしたゆでどりとして使える。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』