「おいしい免疫ケア」に「ZERO」アイスなど無料！飲料・菓子・インスタント食品などが対象のコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ《11月25日時点》
セブン-イレブン、ミニストップ、ローソン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年11月25日から12月1日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
11月25日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。
「カリンのど飴」も無料
セブンでもらえる商品
セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。
対象商品は、「ジョージア」の「カフェラテ」と「ブラック」（各500ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、12月2日から15日まで。
ミニストップでもらえる商品
ミニストップ各店では、飲料やアイスがもらえます。
1つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア ダブルビタミン」。
1個購入すると、「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、ロッテ「レディーボーデン」の「アーモンドチョコレートバー」「クッキークランチキャラメルバー」。
どちらか1個購入すると、「とろ〜りれん乳三昧 練乳ミルク」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
上記の引換期間は、いずれも11月25日から12月8日まで。
3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」（600ml）。
1本購入すると、「エビアン」（750ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は12月2日から15日まで。
ミニストップでは、対象商品によって引換期間が異なるのでご注意を。
ローソンでもらえる商品
ローソン各店では、飲料やお菓子などがもらえます。
1つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」と「クラフトボス ティーレモネード」（600ml）です。
どちらか1本を購入すると、「天然水」（1L）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺」。
1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ボール ポップジョイ クッキー&クリーム 」「ガーナ ポップジョイ」です。
いずれか1個を購入すると、「ZERO ビスケット クランチチョコバー」「とろ〜りれん乳三昧 練乳ミルク」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ウコンの力 超MAX」（各120ml）と「ウコンの力 超MAX 粒タイプ」（1回分）。
どちらか1個を購入すると「C1000 ビタミンレモン」「C1000 ビタミンレモン ゼロシュガー」（140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも12月2日から8日まで。
ファミマでもらえる商品
ファミリーマート各店では、飲料やインスタント食品などがもらえます。
1つめの対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、農心「辛ラーメン」のブラックカップとカップ。
どちらか1個を購入すると、「辛ラーメン」の袋麺1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、明治「プロビオヨーグルトLG21」です。
1個購入すると「プロビオヨーグルトR-1」（各112g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、沖縄県では実施していません。
引換期間は、いずれも12月2日7時から8日まで。
また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。
1つめの対象商品は、ロッテ「のど飴」「フルーツのど飴」「はちみつカリンのど飴」。
いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「天然水」（550ml）です。
1本購入すると、「特水」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、バンダイ「キャラパキ 発掘恐竜」。
1個購入すると、「チョコパーキング」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、どちらも12月2日から8日まで。
さらに、ファミペイでレシートに印字されるギフトコードの入力、またはQRコードを読み取ると無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施。
対象商品は、ファミマル「スーパーチューハイ レモン」（350ml）。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、決済方法の指定はありません。クーポンの受け取りは、期間中1枚限りです。
クーポン利用期間は、11月25日から12月8日まで。
コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週はバラエティ豊かな飲料やお菓子のほか、アルコールまでも対象になっています。
※画像は公式サイトより。
Written by: 加藤みずほ