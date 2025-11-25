「おいしい免疫ケア」に「ZERO」アイスなど無料！飲料・菓子・インスタント食品などが対象のコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ《11月25日時点》

セブン-イレブン、ミニストップ、ローソン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年11月25日から12月1日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

11月25日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「カリンのど飴」も無料

セブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

対象商品は、「ジョージア」の「カフェラテ」と「ブラック」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、12月2日から15日まで。

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店では、飲料やアイスがもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア ダブルビタミン」。

1個購入すると、「おいしい免疫ケア」「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、ロッテ「レディーボーデン」の「アーモンドチョコレートバー」「クッキークランチキャラメルバー」。

どちらか1個購入すると、「とろ〜りれん乳三昧 練乳ミルク」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記の引換期間は、いずれも11月25日から12月8日まで。

3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶」（600ml）。

1本購入すると、「エビアン」（750ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は12月2日から15日まで。

ミニストップでは、対象商品によって引換期間が異なるのでご注意を。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やお菓子などがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ＆マスカット」と「クラフトボス ティーレモネード」（600ml）です。

どちらか1本を購入すると、「天然水」（1L）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明星食品「中華三昧 タテ型ビッグ 榮林 トマト酸辣湯麺」。

1個購入すると、「中華三昧 榮林 トマト酸辣湯スープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ボール ポップジョイ クッキー&クリーム 」「ガーナ ポップジョイ」です。

いずれか1個を購入すると、「ZERO ビスケット クランチチョコバー」「とろ〜りれん乳三昧 練乳ミルク」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「ウコンの力 超MAX」（各120ml）と「ウコンの力 超MAX 粒タイプ」（1回分）。

どちらか1個を購入すると「C1000 ビタミンレモン」「C1000 ビタミンレモン ゼロシュガー」（140ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月2日から8日まで。

ファミマでもらえる商品

ファミリーマート各店では、飲料やインスタント食品などがもらえます。

1つめの対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、農心「辛ラーメン」のブラックカップとカップ。

どちらか1個を購入すると、「辛ラーメン」の袋麺1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「プロビオヨーグルトLG21」です。

1個購入すると「プロビオヨーグルトR-1」（各112g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

引換期間は、いずれも12月2日7時から8日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、ロッテ「のど飴」「フルーツのど飴」「はちみつカリンのど飴」。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「天然水」（550ml）です。

1本購入すると、「特水」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、バンダイ「キャラパキ 発掘恐竜」。

1個購入すると、「チョコパーキング」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも12月2日から8日まで。

さらに、ファミペイでレシートに印字されるギフトコードの入力、またはQRコードを読み取ると無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施。

対象商品は、ファミマル「スーパーチューハイ レモン」（350ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、決済方法の指定はありません。クーポンの受け取りは、期間中1枚限りです。

クーポン利用期間は、11月25日から12月8日まで。

コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週はバラエティ豊かな飲料やお菓子のほか、アルコールまでも対象になっています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ