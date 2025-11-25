プロボクシングWBC世界バンタム級新王者・井上拓真（29＝大橋）が3度目の世界王座戴冠から一夜明けた25日、横浜市内の所属ジムで会見した。

24日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級王座決定戦で、那須川天心（27＝帝拳）に3―0で判定勝ち。キックボクシング42戦全勝の“神童”でプロボクシング転向8戦目で世界初挑戦した天心に格闘技人生初黒星をつけ、自身はWBA同級王座を失った昨年10月以来の再起戦で世界王者返り咲きを果たしていた。

早朝のテレビ生出演で一睡もできなかったという拓真は、ベルトを前に「強敵である天心選手に勝てたことが一番ホッとしてます」とコメント。試合の映像は家族で食事しながら見たといいい、父・真吾トレーナーや兄・尚弥から「いい試合だな」と称えてもらったという。

試合会場では拓真への声援の方が大きく、「天心サイドに負けないぐらいコールが大きくてビックリしたし、力になりました」と感謝。試合直後の天心との会話では、最後に天心から「一発蹴ってもいいですか？」と冗談交じりに言われ、「それだけは勘弁して」と返したやり取りがあったと明かして笑わせた。