Image: Amazon

寒くなると、なんであんなに体ガチガチになるんでしょうね。肩まわりとか急に“石モード”になる。そんな時はもう、お風呂で溶けるしかないわけですが…ちょうどいいタイミングでAmazonブラックフライデーに来てました、強炭酸バブ。

デカラクサイズ バブ モンスターバブル 18錠入 2,376円 Amazonで見る PR PR

花王の「バブ モンスターバブル Amazon限定デカラクサイズ 18錠入」が、今なら20％オフの2,376円。定期おトク便なら32%オフの2,020円です。普通のバブより明らかにデカいし、湯に入れた瞬間のシュワシュワ量が目に見えて多くて、テンション上がるんですよね。

Image: Amazon

しかも、温浴効果をアップしてくれるから、冷え込むこの時期にピッタリなんです。

Image: Amazon

入っているのは、気分に合わせて選べる3種類。

Image: Amazon

発汗促進してくれる「スッキリ FREE」は、寒い日の“とりあえずこれ入れとけ感”が強めです。「NIGHT モード」は、ラベンダーウッドの香りが寝る前に神経を静めてくれそう。リフレッシュしたいなら、「かろやか DAYS」のシトラスグリーンの香りがいいかも。その日の体調や気分で選べるのが地味に便利です。

ブラックフライデーって目玉商品やお馴染みの消耗品の補充にフォーカスしがちですが、QOLを高めてくれる消耗品を買うチャンスでもあるんですよね。風呂の満足度をゴリッと底上げしてくれるタイプのやつ。寒くなる前にストックしておくと冬の自分が喜びますよー。

Source: Amazon