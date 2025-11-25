映画「国宝」のポスター（Ｃ）吉田修一／朝日新聞出版（Ｃ）２０２５映画「国宝」製作委員会

写真拡大

　東宝は２５日、映画「国宝」（李相日監督、吉沢亮主演）の興行収入が１７３・７億円を突破して、２００３年に公開された織田裕二主演の「踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ２　レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）の１７３・５億円を超えて、実写邦画歴代１位になったと発表した。１１月２４日までの公開１７２日間で、観客動員数は１２３１万人という。

　吉田修一氏の同名小説を映画化。吉沢演じる喜久雄が任侠の家に生まれながら、歌舞伎俳優の部屋子となって女形として芸に生涯をささげる物語。喜久雄のライバル・俊介役の横浜流星、喜久雄を部屋子として迎える歌舞伎俳優・花井半二郎役の渡辺謙、当代一の女形で人間国宝の小野川万菊役の田中泯、半二郎の妻・幸子役の寺島しのぶ、喜久雄の幼なじみ・春江役の高畑充希らも存在感のある演技を披露。美しく、重厚な人間ドラマに仕上がっている。

　６月６日の封切り以来、幅広い年齢層から支持を集め、今月１０日時点で観客動員１２０７万人超、興収１７０億円超を記録していた。１５日からは来場者特典として特製ビジュアルステッカーを配布。李監督、歌舞伎指導の中村鴈治郎、振り付けの中村壱太郎（吾妻徳陽）による副音声ガイド上映も開始した。

　第５０回報知映画賞では作品賞、監督賞、主演男優賞（吉沢）、助演男優賞（渡辺、田中、横浜）、助演女優賞（寺島）、新人賞（黒川想矢）の６部門にノミネートされている。

　◆邦画実写映画の歴代興行収入ベスト１０（前から順位、興収、タイトル、公開年、監督、主演）

１　１７３・７　国宝　２０２５　李相日　吉沢亮

２　１７３・５　踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ２　レインボーブリッジを封鎖せよ！　２００３　本広克行　織田裕二

３　１１０・０　南極物語　１９８３　蔵原惟繕　高倉健

４　１０１・０　踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　１９９８　本広克行　織田裕二

５　９８・０　子猫物語　１９８６　畑正憲　―

６　９３・０　劇場版コード・ブルー　―ドクターヘリ緊急救命―　２０１８　西浦正記　山下智久

７　９２・０　天と地と　１９９０　角川春樹　榎木孝明

８　８７・６　永遠の０　２０１３　山崎貴　岡田准一

９　８５・５　ＲＯＯＫＩＥＳ―卒業―　２００９　平川雄一朗　佐藤隆太

１０　８５・０　世界の中心で、愛をさけぶ　２００４　行定勲　大沢たかお、柴咲コウ

【注】敬称略。興収の単位は億円。「国宝」の数字は１１月２４日時点。「子猫物語」は主役が動物のため表記なし。「世界の―」はダブル主演