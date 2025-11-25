東宝は２５日、映画「国宝」（李相日監督、吉沢亮主演）の興行収入が１７３・７億円を突破して、２００３年に公開された織田裕二主演の「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）の１７３・５億円を超えて、実写邦画歴代１位になったと発表した。１１月２４日までの公開１７２日間で、観客動員数は１２３１万人という。

吉田修一氏の同名小説を映画化。吉沢演じる喜久雄が任侠の家に生まれながら、歌舞伎俳優の部屋子となって女形として芸に生涯をささげる物語。喜久雄のライバル・俊介役の横浜流星、喜久雄を部屋子として迎える歌舞伎俳優・花井半二郎役の渡辺謙、当代一の女形で人間国宝の小野川万菊役の田中泯、半二郎の妻・幸子役の寺島しのぶ、喜久雄の幼なじみ・春江役の高畑充希らも存在感のある演技を披露。美しく、重厚な人間ドラマに仕上がっている。

６月６日の封切り以来、幅広い年齢層から支持を集め、今月１０日時点で観客動員１２０７万人超、興収１７０億円超を記録していた。１５日からは来場者特典として特製ビジュアルステッカーを配布。李監督、歌舞伎指導の中村鴈治郎、振り付けの中村壱太郎（吾妻徳陽）による副音声ガイド上映も開始した。

第５０回報知映画賞では作品賞、監督賞、主演男優賞（吉沢）、助演男優賞（渡辺、田中、横浜）、助演女優賞（寺島）、新人賞（黒川想矢）の６部門にノミネートされている。

◆邦画実写映画の歴代興行収入ベスト１０（前から順位、興収、タイトル、公開年、監督、主演）

１ １７３・７ 国宝 ２０２５ 李相日 吉沢亮

２ １７３・５ 踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！ ２００３ 本広克行 織田裕二

３ １１０・０ 南極物語 １９８３ 蔵原惟繕 高倉健

４ １０１・０ 踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ １９９８ 本広克行 織田裕二

５ ９８・０ 子猫物語 １９８６ 畑正憲 ―

６ ９３・０ 劇場版コード・ブルー ―ドクターヘリ緊急救命― ２０１８ 西浦正記 山下智久

７ ９２・０ 天と地と １９９０ 角川春樹 榎木孝明

８ ８７・６ 永遠の０ ２０１３ 山崎貴 岡田准一

９ ８５・５ ＲＯＯＫＩＥＳ―卒業― ２００９ 平川雄一朗 佐藤隆太

１０ ８５・０ 世界の中心で、愛をさけぶ ２００４ 行定勲 大沢たかお、柴咲コウ

【注】敬称略。興収の単位は億円。「国宝」の数字は１１月２４日時点。「子猫物語」は主役が動物のため表記なし。「世界の―」はダブル主演