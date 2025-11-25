侍ジャパンの井端弘和監督（50）が25日、メディアの取材に応じ、来年3月のWBCへの参戦を表明したドジャース・大谷翔平投手（31）についてNPBエンタープライズを通じてコメントを発表した。

「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。WBC大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」

大会開幕まで100日となった24日（日本時間25日）、大谷が自身のインスタグラムで日本語と英語で「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記し、次回大会の出場を表明した。

大谷は前回23年の大会では打者としては打率・435、1本塁打、8打点。投手としては2試合に先発して2勝。米国との決勝戦では3―2の9回にセーブを挙げて胴上げ投手になり、侍ジャパンを世界一に導きMVPに輝いた。

世界一連覇を目指す侍ジャパンの核となるのはMLB組で、井端監督は大リーグ勢の招集へ向け「9月にはリストを出している。一日でも早くこっちが出したリストの返事は欲しい」と出場の可否を問い合わせる選手のリストを9月に大会主催者へ送付したことを明かしていた。

前回決勝でも戦った米国はヤンキース・ジャッジが主将として出場を表明。今季60発のマリナーズ・ローリーやサイ・ヤング賞のパイレーツ・スキーンズ、カブスの俊足外野手クローアームストロング（通称PCA）らスター選手が続々と参戦を決めている。

それだけに大谷の参戦表明は侍ジャパンにとって最大の朗報となった。