¡Ú¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡Ûºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤ÎÉú¸«¤Ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤¬À©Äê¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¡¡¥×¥íÌîµåºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê32¡Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÈÉú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¼õ¾Þ¡£4Áª¼ê¤Ë¤ÏÉû¾Þ¤È¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿Éú¸«¤ÏÍèµ¨¡¢ÀµÊá¼ê¤òÁè¤¦¾å¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÅöÁ³¡¢¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Éú¸«¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î21¡¢22Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢22Ç¯¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤«¤é3Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤â¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤È¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç24Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¡£2µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÀï¥¯¥é¥¹¤Î½÷Ë¼Ìò¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤ËÂçÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦Ãç´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå¤È¤«¤â¤º¤Ã¤È·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤â¸òÎ®Àï¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åð¤ß¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð¸³¤äµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¤Ç¡¢Ï¢ÇÆ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°ì½ï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î117»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ª¤ß¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÈÈ´·²¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Â¼¾å¤È¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿26»î¹çÁ´¤Æ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢14¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.10¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤³¤½ÅþÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.247¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î27ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¼é¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¡¢µåÃÄ¤ÏÊá¼ê¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤áÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Éú¸«¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊä¶¯¡£¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Íê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤ÈµåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£