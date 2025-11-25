テクニカルポイント ドル円 10日線サポート テクニカルポイント ドル円 10日線サポート

157.64 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.50 エンベロープ1%上限（10日間）

156.78 現値

155.94 10日移動平均

155.76 一目均衡表・転換線

154.72 21日移動平均

154.38 エンベロープ1%下限（10日間）

154.18 一目均衡表・基準線

151.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

150.35 一目均衡表・雲（上限）

149.85 100日移動平均

149.38 一目均衡表・雲（下限）

147.90 200日移動平均



若干調整の動きが優勢。ここからさらに下げた場合、156円割れの10日線がサポートとなりそう。

