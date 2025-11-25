157.64　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.50　エンベロープ1%上限（10日間）
156.78　現値
155.94　10日移動平均
155.76　一目均衡表・転換線
154.72　21日移動平均
154.38　エンベロープ1%下限（10日間）
154.18　一目均衡表・基準線
151.80　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.35　一目均衡表・雲（上限）
149.85　100日移動平均
149.38　一目均衡表・雲（下限）
147.90　200日移動平均

若干調整の動きが優勢。ここからさらに下げた場合、156円割れの10日線がサポートとなりそう。