テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
157.64 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.50 エンベロープ1%上限（10日間）
156.78 現値
155.94 10日移動平均
155.76 一目均衡表・転換線
154.72 21日移動平均
154.38 エンベロープ1%下限（10日間）
154.18 一目均衡表・基準線
151.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.35 一目均衡表・雲（上限）
149.85 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.90 200日移動平均
若干調整の動きが優勢。ここからさらに下げた場合、156円割れの10日線がサポートとなりそう。
157.50 エンベロープ1%上限（10日間）
156.78 現値
155.94 10日移動平均
155.76 一目均衡表・転換線
154.72 21日移動平均
154.38 エンベロープ1%下限（10日間）
154.18 一目均衡表・基準線
151.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.35 一目均衡表・雲（上限）
149.85 100日移動平均
149.38 一目均衡表・雲（下限）
147.90 200日移動平均
若干調整の動きが優勢。ここからさらに下げた場合、156円割れの10日線がサポートとなりそう。